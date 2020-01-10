Офис генпрокурора просит Канаду предоставить информацию об авиакатастрофе в Иране
Офис генерального прокурора Украины обратился в Канаду с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с авиакатастрофой МАУ в Иране. В Украине ожидают, что информация Канады поможет в расследовании причин трагедии.
Информацию об обращении к канадской стороне сообщили на сайте Офиса генпрокурора.
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Мы обратились в Канаду с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ,
– говорится в сообщении.
Во время официального выступления 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская сторона владает доказательствами, в частности разведывательных органов, которые свидетельствуют, что украинский самолет сбила ракета.
Версии причин авиакатастрофы в Иране
- Сначала в Иране предварительной причиной назвали возгорание двигателя. Эксперты к такой версии относятся скептически. Все потому, что компания подтверждает исправность самолета и подчеркивает профессионализм экипажа.
- К расследованию пригласили Украину, США, Швецию и Канаду. Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Поэтому версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у украинской стороны есть семь версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране, три из которых – "закрытые". Окончательное решение смогут принять только после проведения всех необходимых исследований. 4 версии причин катастрофы: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
- Первыми информацию о том, что самолет сбила ракета обнародовало волонтерское сообщество расследователей Bellingcat. В соцсетях оно распространило фото, согласно которым авиакатастрофу мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Впоследствии Bellingcat подтвердил геолокацию видео, на котором самолет сбивает ракета.
- Пентагон США также заявил, что украинский самолет МАУ сбили иранской зенитной ракетой. Согласно данным источников в Пентагоне, инцидент был случайным.
- Вскоре после этого президент США Дональд Трамп отметил, что катастрофа украинского самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия. В то же время он отметил, что "кто-то мог просто ошибиться".
- Спустя некоторое время с похожим заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, за ним – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
- В то же время Гражданская авиация Ирана опровергла версию о ракетном ударе по украинскому самолету. По их словам, лайнер не могли сбить ракетой, поскольку на этой высоте в то же время летели еще несколько авиасуден. Кроме того, на месте трагедии специалисты якобы не нашли никаких обломков ракет.