Офис генпрокурора просит Канаду предоставить информацию об авиакатастрофе в Иране

Офис генерального прокурора Украины обратился в Канаду с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с авиакатастрофой МАУ в Иране. В Украине ожидают, что информация Канады поможет в расследовании причин трагедии.

Информацию об обращении к канадской стороне сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

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Мы обратились в Канаду с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ,

– говорится в сообщении.

Во время официального выступления 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская сторона владает доказательствами, в частности разведывательных органов, которые свидетельствуют, что украинский самолет сбила ракета.

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