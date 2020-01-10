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      Катастрофа самолета МАУ и малайзийского Boeing: в чем сходство и различие

      121 Читати новину українською
      Иран, как и Россия, пытается скрыть правду о сбитии самолета? / gettyimages.com

      Между авиакатастрофой Boeing 737 в Иране и сбитым Россией над Донбассом самолетом рейса MH17 есть сходство. Но и различий тоже хватает.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

      Читайте также: Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой с секретной базы, – Bellingcat

      Существует практика, когда виновная сторона все отрицает. Поэтому есть определенное сходство авиакатастрофы Boeing 737 компании МАУ в Иране со сбитым Россией Boeing рейса MH17 над Донбассом. Если верить данным американских спецслужб, оружие, из которого могли сбить самолет МАУ, российского производства. Плюс Россия и Иран – два кровавых режима, которые подавляют свое население и воюют на других территориях,
      – замечает Александр Хара.

      Что случилось с самолетом рейса MH17?

      • 17 июля 2014 года над Донбассом возле оккупированного пророссийскими боевиками Тореза сбили пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек.
      • Украина, Австралия, Нидерланды и США считают, что за трагедию ответственна Россия. Кремль обвинения традиционно отвергает.

      збтий боїнг
      Трагедия с рейсом MH17, главное / Инфографика 24 канала

      В то же время, отмечает дипломат, если в авиакатастрофе Boeing 737 компании МАУ были задействованы ПВО Ирана, то это означает, что государственные институты получили прямое указание произвести выстрел. Ошибочно или нет – другой вопрос. На Донбассе другая ситуация.

      Есть разница между преступлением, совершенным государством, и терактом, скрытым под так называемых ополченцев – трактористов и шахтеров. На оккупированных Россией территориях Донбасса действовали военные силы РФ, которые сбили самолет рейса MH17. Пока нет завершения судебного дела. Но есть официальная международная следственная группа, четко установлено, кто был задействован в теракте, как российское оружие попало на территорию Украины,
      – подчеркивает Хара.

      Причины авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

      • Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
      • Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года.
      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы в Иране, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
      • В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо, а также премьер Великобритании Борис Джонсон.

      авіакатастрофа мау
      Что известно об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Иран Война на Донбассе MH17
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