Катастрофа МАУ в Ірані: Зеленський заслухав звіт оперативного штабу
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Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу. На ній обговорили питання катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані, яка сталася під ранок 8 січня.
Під час наради оприлюднили таку інформацію:
- Група з українських 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Зокрема, відбувається огляд деталей літака, також триває збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл і їхньої подальшої репатріації.
- Вже зібрано ДНК у родичів 9-ти з 11 жертв трагедії. Щодо інших двох, то станеться найближчим часом, коли буде вирішено всі логістичні питання.
- Зараз Зеленський проводить консультації з міжнародними партнерами. Український президент уже мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану.
- Також Зеленський має намір провести телефонні розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні.
- Зеленський наголошує, що Україна є зацікавленою в прозорому та об’єктивному розслідуванні.
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Водночас на нараді оперативного штабу сповістили, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Наразі фахівці розглядають кілька версій причин авіакатастрофи.
Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Літак з українськими рятувальниками та експертами прибув в Іран у ніч на 9 січня.
- Українські експерти розглядають 4 версії катастрофи. Серед них – можливе ураження російською ракетою.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- За даними джерел редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, українська комісія розслідування катастрофи не виявила слідів пожежі на двигунах літака. Версію несправності двигунів поки не підтверджують.
- США запропонували Україні допомогу у розслідування причин авіакатастрофи в Ірані.
Версії причин авіакатастрофи / Інфографіка 24 каналу
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