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      Катастрофа МАУ в Ірані: Зеленський заслухав звіт оперативного штабу

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      Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань катастрофи літака МАУ в Ірані / Пресслужба Офісу Президента

      Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу. На ній обговорили питання катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані, яка сталася під ранок 8 січня.

      Під час наради оприлюднили таку інформацію:

      • Група з українських 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Зокрема, відбувається огляд деталей літака, також триває збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл і їхньої подальшої репатріації.
      • Вже зібрано ДНК у родичів 9-ти з 11 жертв трагедії. Щодо інших двох, то станеться найближчим часом, коли буде вирішено всі логістичні питання.
      • Зараз Зеленський проводить консультації з міжнародними партнерами. Український президент уже мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану.
      • Також Зеленський має намір провести телефонні розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні.
      • Зеленський наголошує, що Україна є зацікавленою в прозорому та об’єктивному розслідуванні.

      Важливо! Літак МАУ збила іранська зенітна ракета, – Newsweek

      Водночас на нараді оперативного штабу сповістили, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Наразі фахівці розглядають кілька версій причин авіакатастрофи.

      Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

      причини авіакатастрофи
      Версії причин авіакатастрофи / Інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу! У мережі відтворили авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: відео

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Катастрофа авіація Розслідування Володимир Зеленський Президент України
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