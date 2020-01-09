Катастрофа МАУ в Иране: Зеленский заслушал отчет оперативного штаба

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба. На нем обсудили вопрос катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, которая произошла под утро 8 января.

Во время совещания обнародовали такую ​​информацию:

Группа из украинских 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. В частности, происходит осмотр деталей самолета, также продолжается сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их последующей репатриации.



Уже собрано ДНК у родственников 9-ти из 11 жертв трагедии. Что касается других двух, то это произойдет в ближайшее время, когда будут решены все логистические вопросы.



Сейчас Зеленский проводит консультации с международными партнерами. Украинский президент уже провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.



Также Зеленский намерен провести телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.



Зеленский отмечает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

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В то же время на совещании оперативного штаба сообщили, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Сейчас специалисты рассматривают несколько версий причин авиакатастрофы.

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Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала

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