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      Катастрофа МАУ в Иране: Зеленский заслушал отчет оперативного штаба

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      Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета МАУ в Иране / Пресс-служба Офиса Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба. На нем обсудили вопрос катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, которая произошла под утро 8 января.

      Во время совещания обнародовали такую ​​информацию:

      • Группа из украинских 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. В частности, происходит осмотр деталей самолета, также продолжается сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их последующей репатриации.
         
      • Уже собрано ДНК у родственников 9-ти из 11 жертв трагедии. Что касается других двух, то это произойдет в ближайшее время, когда будут решены все логистические вопросы.
         
      • Сейчас Зеленский проводит консультации с международными партнерами. Украинский президент уже провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.
         
      • Также Зеленский намерен провести телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
         
      • Зеленский отмечает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

      Важно! Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета, – Newsweek

      В то же время на совещании оперативного штаба сообщили, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Сейчас специалисты рассматривают несколько версий причин авиакатастрофы.

      Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

      причини авіакатастрофи
      Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала

      Обратите внимание! В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео

      КАТАСТРОФА УКРАИНСКОГО САМОЛЕТА В ИРАНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой: в соцсетях появилось уже 2 фотодоказательства
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Расследования Президент Украины Владимир Зеленский Катастрофа
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