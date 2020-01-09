Катастрофа МАУ в Иране: Зеленский заслушал отчет оперативного штаба
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба. На нем обсудили вопрос катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, которая произошла под утро 8 января.
Во время совещания обнародовали такую информацию:
- Группа из украинских 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. В частности, происходит осмотр деталей самолета, также продолжается сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их последующей репатриации.
- Уже собрано ДНК у родственников 9-ти из 11 жертв трагедии. Что касается других двух, то это произойдет в ближайшее время, когда будут решены все логистические вопросы.
- Сейчас Зеленский проводит консультации с международными партнерами. Украинский президент уже провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.
- Также Зеленский намерен провести телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
- Зеленский отмечает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.
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В то же время на совещании оперативного штаба сообщили, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Сейчас специалисты рассматривают несколько версий причин авиакатастрофы.
Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Самолет с украинскими спасателями и экспертами прибыл в Иран в ночь на 9 января.
- Украинские эксперты рассматривают 4 версии катастрофы. Среди них – возможно поражение российской ракетой.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпевшего авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- По данным источников редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, украинская комиссия расследования катастрофы не обнаружила следов пожара на двигателях самолета. Версию неисправности двигателей пока не подтверждают.
- США предложили Украине помощь в расследовании причин авиакатастрофы в Иране.
Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала
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