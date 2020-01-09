Катастрофа МАУ в Иране: черные ящики могут отправить в Россию

Черные ящики с борта украинского Boeing 737, потерпевшего катастрофу возле аэропорта столицы Ирана Тегерана, могут отправить в том числе и в Россию.

Дело в том, что пока нет информации, владеет ли Иран соответствующими технологиями для расшифровки черных ящиков. Если же нет, тогда их отправят в государства, у которых больший опыт и инструменты для считывания необработанных данных о полете. Говорится о Великобритании, США, Франции ​​и Австралии, пишет CNN.

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В то же время ресурс предполагает, что черные ящики Иран может передать России, у которой есть возможности для считывания таких данных.

При наихудшем сценарии, данные из ящиков вообще могут быть уничтожены. Но случится, если Иран провалит попытку должным образом считать эти данные, добавляют журналисты.

На месте катастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране спасатели уже нашли два бортовых самописца. Известно, что один из них находится в хорошем состоянии. Ранее глава организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде заявлял, что они бортовые самописцы не будут передавать компании Boeing.

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