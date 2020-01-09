18:21
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Иране: черные ящики могут отправить в Россию

      9 Читати новину українською
      Место катастрофы МАУ в Иране / Getty Images

      Черные ящики с борта украинского Boeing 737, потерпевшего катастрофу возле аэропорта столицы Ирана Тегерана, могут отправить в том числе и в Россию.

      Дело в том, что пока нет информации, владеет ли Иран соответствующими технологиями для расшифровки черных ящиков. Если же нет, тогда их отправят в государства, у которых больший опыт и инструменты для считывания необработанных данных о полете. Говорится о Великобритании, США, Франции ​​и Австралии, пишет CNN.

      Важно! В Иране разбился украинский самолет: предварительные причины авиакатастрофы

      В то же время ресурс предполагает, что черные ящики Иран может передать России, у которой есть возможности для считывания таких данных.

      При наихудшем сценарии, данные из ящиков вообще могут быть уничтожены. Но случится, если Иран провалит попытку должным образом считать эти данные, добавляют журналисты.

      На месте катастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране спасатели уже нашли два бортовых самописца. Известно, что один из них находится в хорошем состоянии. Ранее глава организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде заявлял, что они бортовые самописцы не будут передавать компании Boeing.

      К теме! Пожара в двигателях самолета МАУ не было: журналист опубликовал первые выводы относительно авиакатастрофы

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

      Катастрофа
      Главное об авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала

      АВИАКАТАСТРОФА УКРАИНСКОГО САМОЛЕТА В ИРАНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      •  
      Авиакатастрофа МАУ в Иране: видео падения самолета
      сегодня
      31132
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины авиация Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Катастрофа Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:12 В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика
      Анастасія Зазуляк 6
      сегодня , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 8424
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      250
      сегодня , 15:30 Підводні камені обміну полоненими: топові відео 24 каналу
      Антон Голобородько 95
      сегодня , 15:00 Версии крушения украинского самолета в Иране: "Истинные причины вряд ли удастся скрыть"
      Максим Юсін 2359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук