19:06
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Ірані: чорні скриньки можуть відправити до Росії

      2173 Читать новость на русском
      Місце катастрофи МАУ в Ірані / Getty Images

      Чорні скриньки з борту українського Boeing 737, який зазнав катастрофи біля аеропорту столиці Ірану Тегерану, можуть віправити, зокрема, й до Росії.

      Річ у тім, що наразі немає інформації, чи Іран володіє відповідними технологіями для розшифрування чорних скриньок. Якщо ж ні, тоді їх відправлять до держав, у яких є більший досвід і інструменти для зчитування необроблених даних про політ. Мовиться про Великобританію, США, Францію та Австралію, пише CNN.

      Важливо! В Ірані розбився український літак: попередні причини авіакатастрофи

      Водночас ресурс припускає, що чорні скриньки Іран може передати Росії, яка має можливості для зчитування таких даних.

      За найгіршого сценарію, дані зі скриньок взагалі може бути знищено. Але трапиться, якщо Іран провалить спробу належним чином зчитати ці дані, додають журналісти.

      На місці катастрофи українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані рятувальники вже знайшли два бортових самописці. Відомо, що один з них перебуває у доброму стані. Раніше очільник організації цивільної авіації Тегерана Алі Абедзаде заявляв, що вони бортові самописці не передаватимуть компанії Boeing.

      До теми! Пожежі у двигунах літака МАУ не було: Бутусов опублікував перші висновки щодо авіакатастрофи

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко 

      Катастрофа
      Головне про авіакатастрофу в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      авіакатастрофа українського літака в ірані: хроніка останніх подій
      У РНБО заявили про три "закриті" версії авіакатастрофи в Ірані
      сьогодні
      8471
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран авіація Новини України Новини Росії Катастрофа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Аморальный хайп: две версии авиакатастрофы в Иране без существенного фактажа
      Злой Одессит 48
      сьогодні , 18:30 Новорічна промова Зеленського: чого не помітили українці
      Віталій Шабунін 807
      4 січня , 10:00 Коли одяг викликає алергію: як розпізнати та лікувати
      1217
      сьогодні , 18:07 У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 1145
      сьогодні , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 8811
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук