Катастрофа МАУ в Ірані: чорні скриньки можуть відправити до Росії

Чорні скриньки з борту українського Boeing 737, який зазнав катастрофи біля аеропорту столиці Ірану Тегерану, можуть віправити, зокрема, й до Росії.

Річ у тім, що наразі немає інформації, чи Іран володіє відповідними технологіями для розшифрування чорних скриньок. Якщо ж ні, тоді їх відправлять до держав, у яких є більший досвід і інструменти для зчитування необроблених даних про політ. Мовиться про Великобританію, США, Францію та Австралію, пише CNN.

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Водночас ресурс припускає, що чорні скриньки Іран може передати Росії, яка має можливості для зчитування таких даних.

За найгіршого сценарію, дані зі скриньок взагалі може бути знищено. Але трапиться, якщо Іран провалить спробу належним чином зчитати ці дані, додають журналісти.

На місці катастрофи українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані рятувальники вже знайшли два бортових самописці. Відомо, що один з них перебуває у доброму стані. Раніше очільник організації цивільної авіації Тегерана Алі Абедзаде заявляв, що вони бортові самописці не передаватимуть компанії Boeing.

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