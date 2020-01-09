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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: Іран офіційно запросив США та інші країни до розслідування

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      Іран офіційно запросив США та інші країни до розслідування авіакатастрофи / censor.net

      Іран офіційно запросив до участі в розслідуванні катастрофи літака МАУ представників США та інших країн. Адже це передбачено міжнародними стандартами, зокрема Чиказькою конвенцією.

      Про це повідомив голова Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде під час презентації результатів попереднього розслідування катастрофи.

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      Слідча група запропонувала всім державам, визнаним бенефіціарами відповідно до Чиказької конвенції, надати своїх представників у процесі розслідування катастрофи й призначити власну команду фахівців,
      – заявив Абедзаде.

      Що передбачає Чиказька конвенція? Документ містить обов'язкові вимоги до процедури розслідування авіаційних катастроф і визначає, які держави можуть брати участь у розслідуванні: держава, де сталась катастрофа; держава, де зареєстроване судно; держава-оператор літака; держава-розробник і держава-виробник повітряного судна.

      За словами Абедзаде, Іран одразу після катастрофи спрямував повідомлення про інцидент до України як країни, де зареєстрований літак, та США – як країни, де розміщена штаб-квартира Boeing. Також Іран проінформував Швецію і Канаду, адже громадяни цих країн теж перебували на борту.

      Голова управління також спростував чутки про те, що Іран відмовив у співпраці США та компанії Boeing.

      Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

      причини авіакатастрофи
      Версії причин авіакатастрофи / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран МАУ авіація Жертви Новини США Канада Швеція Новини України
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