Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: Іран офіційно запросив США та інші країни до розслідування
Іран офіційно запросив до участі в розслідуванні катастрофи літака МАУ представників США та інших країн. Адже це передбачено міжнародними стандартами, зокрема Чиказькою конвенцією.
Про це повідомив голова Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде під час презентації результатів попереднього розслідування катастрофи.
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Слідча група запропонувала всім державам, визнаним бенефіціарами відповідно до Чиказької конвенції, надати своїх представників у процесі розслідування катастрофи й призначити власну команду фахівців,
– заявив Абедзаде.
Що передбачає Чиказька конвенція? Документ містить обов'язкові вимоги до процедури розслідування авіаційних катастроф і визначає, які держави можуть брати участь у розслідуванні: держава, де сталась катастрофа; держава, де зареєстроване судно; держава-оператор літака; держава-розробник і держава-виробник повітряного судна.
За словами Абедзаде, Іран одразу після катастрофи спрямував повідомлення про інцидент до України як країни, де зареєстрований літак, та США – як країни, де розміщена штаб-квартира Boeing. Також Іран проінформував Швецію і Канаду, адже громадяни цих країн теж перебували на борту.
Голова управління також спростував чутки про те, що Іран відмовив у співпраці США та компанії Boeing.
Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Літак з українськими рятувальниками та експертами прибув в Іран у ніч на 9 січня.
- Українські експерти розглядають 4 версії катастрофи. Серед них – можливе ураження російською ракетою.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- За даними джерел редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, українська комісія розслідування катастрофи не виявила слідів пожежі на двигунах літака. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.
- США запропонували Україні допомогу у розслідування причин авіакатастрофи в Ірані.