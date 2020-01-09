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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Любила небо і пишалася роботою, – наречений загиблої в Ірані бортпровідниці МАУ

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      Загибла в авіакатастрофі в Ірані бортпровідниця Марія Микитюк / Колаж 24 каналу

      В авіакатастрофі літака МАУ в Ірані загинула 24-річна бортпровідниця з Івано-Франківська Марія Микитюк. Дівчина була позитивною і дуже любила свою роботу. Окрім того, на 2021 рік у Марії було заплановане весілля.

      Хлопець Марії Богдан Винов розповів suspilne.media, що вони зустрічалися 4 роки. Вже наступного року планували відгуляти весілля. До слова, Марія була єдиною дитиною у сім’ї, а виховувала її мама.

      Дізнайтеся більше: Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців

      За словами Богдана, його наречена завжди була позитивною, мала чимало планів і дуже багато вчилася.

      "Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних людей ще треба пошукати", – розповів хлопець загиблої.

      Він додав, що про трагічну загибель коханої в авіакатастрофі дізнався від її друзів та з новин.

      Рано-вранці мені перше повідомлення написали її друзі та колеги. Потім я подивився новини. Я знав, що Марія там, я читав про ці обстріли вночі, я підозрював, що щось не так, але не думав…
      – сказав Богдан Винов.

      У своєму інстаграмі хлопець показав патріотичне фото з Марією, де вони обидвоє у вишиванках. У пості він залишив підпис "Вічна пам'ять ТОБІ, Марійко. Я так кохав тебе...".


      Загибла бортпровідниця МАУ Марія Микитюк з нареченим Богданом / фото з соцмереж

      Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані
      Хто загинув під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      версії катастрофи літака мау в ірані
      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      У РНБО заявили про три "закриті" версії авіакатастрофи в Ірані
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран авіація Жертви Новини України Новини Івано-Франківська
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