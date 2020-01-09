Любила небо і пишалася роботою, – наречений загиблої в Ірані бортпровідниці МАУ
В авіакатастрофі літака МАУ в Ірані загинула 24-річна бортпровідниця з Івано-Франківська Марія Микитюк. Дівчина була позитивною і дуже любила свою роботу. Окрім того, на 2021 рік у Марії було заплановане весілля.
Хлопець Марії Богдан Винов розповів suspilne.media, що вони зустрічалися 4 роки. Вже наступного року планували відгуляти весілля. До слова, Марія була єдиною дитиною у сім’ї, а виховувала її мама.
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За словами Богдана, його наречена завжди була позитивною, мала чимало планів і дуже багато вчилася.
"Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних людей ще треба пошукати", – розповів хлопець загиблої.
Він додав, що про трагічну загибель коханої в авіакатастрофі дізнався від її друзів та з новин.
Рано-вранці мені перше повідомлення написали її друзі та колеги. Потім я подивився новини. Я знав, що Марія там, я читав про ці обстріли вночі, я підозрював, що щось не так, але не думав…
– сказав Богдан Винов.
У своєму інстаграмі хлопець показав патріотичне фото з Марією, де вони обидвоє у вишиванках. У пості він залишив підпис "Вічна пам'ять ТОБІ, Марійко. Я так кохав тебе...".
Загибла бортпровідниця МАУ Марія Микитюк з нареченим Богданом / фото з соцмереж
Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
Хто загинув під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу