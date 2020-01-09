Перед авіакатастрофою МАУ Іран скоїв кібератаку проти навігаційних систем літаків США
Напередодні авіакатастрофи літака МАУ Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Через 15 хвилин Іран здійснив кібератаки для відключення навігаційних систем літаків і безпілотників США.
Генерал Амір Алі Хаджизаде заявив, що його сили випустили 13 ракет по базах США в Іраку, "але ми були готові запустити сотні", пише АР.
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Він також розповів, що його сили одночасно здійснили кібератаку на службу військового спостереження США в Іраку.
Амір Алі Хаджизаде запевнив, що десятки американських військових були вбиті та поранені, "але ми не намагалися когось вбити в цій операції". Він сказав, що "ми намагалися вдарити по військовій машині противника".
Зауважимо, що у США заявляли, що в ракетному ударі американці не загинули.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо
Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
Важливо! Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
Під час брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.
Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу
На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу
Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу