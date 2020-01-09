18:22
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Перед авиакатастрофой МАУ Иран совершил кибератаку против навигационных систем самолетов США

      294 Читати новину українською
      Последствия авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Getty images

      Накануне авиакатастрофы самолета МАУ Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Через 15 минут Иран осуществил кибератаку для отключения навигационных систем самолетов и беспилотников США.

      Генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке, "но мы были готовы запустить сотни", пишет АР.

      Все, что нужно знать: Противостояние Ирана и США: последние новости конфликта

      Он также рассказал, что его силы одновременно осуществили кибератаку на службу военного наблюдения США в Ираке.

      Амир Али Хаджизаде заверил, что десятки американских военных были убиты и ранены, "но мы не пытались кого-то убить в этой операции". Он сказал, что "мы пытались ударить по военной машине противника".

      Заметим, что в США заявляли, что в ракетном ударе американцы не погибли.

      Тем временем: США предлагают Ирану переговоры: детали

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

      По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.

      авіакатастрофа мау іран причини трагедії
      Версии авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала

      На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

      авіакатастрофа іран мау загиблі жертви
      Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала

       

      Противостояние Ирана и США: последние новости конфликта
      сегодня
      7760
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики МАУ авиация Аварии и ДТП Конфликт между США и Ираном Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Новости США Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:12 В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика
      Анастасія Зазуляк 8
      сегодня , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 8428
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      250
      сегодня , 15:30 Підводні камені обміну полоненими: топові відео 24 каналу
      Антон Голобородько 95
      сегодня , 15:00 Версии крушения украинского самолета в Иране: "Истинные причины вряд ли удастся скрыть"
      Максим Юсін 2364
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук