Перед авиакатастрофой МАУ Иран совершил кибератаку против навигационных систем самолетов США

Накануне авиакатастрофы самолета МАУ Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Через 15 минут Иран осуществил кибератаку для отключения навигационных систем самолетов и беспилотников США.

Генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке, "но мы были готовы запустить сотни", пишет АР.

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Он также рассказал, что его силы одновременно осуществили кибератаку на службу военного наблюдения США в Ираке.

Амир Али Хаджизаде заверил, что десятки американских военных были убиты и ранены, "но мы не пытались кого-то убить в этой операции". Он сказал, что "мы пытались ударить по военной машине противника".

Заметим, что в США заявляли, что в ракетном ударе американцы не погибли.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.



Версии авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа



Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала