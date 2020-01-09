Противостояние Ирана и США: последние новости конфликта

Конфликт Ирана и США стал одной из главных тем в начале 2020 года. Обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном встревожило мир. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры ЕС призывают к немедленному прекращению эскалации на Ближнем Востоке.

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Начальная фаза конфликта между США и Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки иракских демонстрантов на посольство США в Багдаде. Вашингтон обвинил Иран в организации беспорядков и атаке на посольство. Иран отрицал обвинения.

Вечером 2 января 2020 года США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта. Погиб генерал элитного иранского спецназа Касем Сулеймани. Кроме этого, погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани террористом номер один в мире. В Пентагоне заявили, что удар был санкционирован лично президентом США Дональдом Трампом. Погибшего генерала в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам.

Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

5 января стало известно, что США начали переброску около трех тысяч военных из состава 82-й воздушно-десантной дивизии в Кувейт на фоне растущей напряженности с Ираном.

Кто такой Касем Сулеймани?Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​



Касем Сулеймани / фото thetimes.co.uk

5 января парламент Ирака принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливает военную операцию в Ираке.

Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке

8 января 2020 года военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции около города Эрбиль в Ираке атаковали ракетами с территории Ирана. На этих базах находятся американские и британские солдаты. Никто из них, а также граждане Ирака, не пострадали. Однако известно, что вследствие атаки погибли 80 человек.

Корпус стражей исламской революции заявил, что этот удар – акт мести за убийство американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял, что Иран нанесет новые удары по США, если Вашингтон осуществит любые военные действия в отношении Тегерана.

Как на атаку отреагировали в США

Президент США Дональд Трамп заверил, что страна наложит дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны. Об этом он сказал во время телевизионного обращения.

Американский лидер также призвал своих европейских коллег "выйти из остатков" иранскойс ядерной сделки 2015 года, "которая и без того вскоре теряет силу". При этом, по словам Трампа, следует заключить новое соглашение, которое должно было бы сделать мир более безопасным и мирным местом.

Главные тезисы из обращения Трампа

Во время нападения Ирана на военную базу США никто не пострадал.

Иранского генерала Касема Сулеймани надо было нейтрализовать давно.

Против Ирана будут введены мощные санкции.

Европа, Китай, Россия и другие страны должны отказаться от ядерной сделки с Ираном.

Трамп призвал НАТО стать более вовлеченными в происходящее на Ближнем Востоке.

США готовы принять мир с Ираном.

В США есть большие и мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами. Но США не хотят их применять.

Из-за обострения между Ираном и США Саудовская Аравия решила частично остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. В то же время ряд крупных авиакомпаний приостановил полеты над этой территорией Ирана.

Ядерная программа Ирана под угрозой

Иранские власти заявляли, что за убийство своего генерала Касема Сулеймани страна выйдет из ядерной сделки.

Что предусматривает ядерное соглашение

Большинство иранского обогащенного урана должно было быть вывезено за границу;

Ни один из ядерных объектов в Иране не должен быть демонтирован;

Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;

МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в Иране сроком на 20 лет. Это позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;

Санкции США, ЕС и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Некоторые ограничительные меры останутся действующими на некоторое время, однако затем будут отменены.

Подписанты соглашения:

Иран;

США;

Россия;

Китай;

Франция;

Великобритания;

Германия;

Реакция ЕС и НАТО

ЕС и НАТО крайне встревожены ситуацией на Ближнем Востоке. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы

с американскими военными в Ираке.

Лидеры ЕС пригласили министра иностранных дел Ирана в Брюссель для мирных переговоров.

Военное присутствие США на Ближнем Востоке / инфографика 24 канала