Протистояння Ірану і США: останні новини конфлікту

Конфлікт Ірану та США став однією з головних тем на початку 2020 року. Загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном стривожило світ. Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери ЄС закликають до негайного припинення ескалації на Близькому Сході.

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Початкова фаза конфлікту між США та Іраном

Ситуація на Близькому Сході загострилась після атаки іракських демонстрантів на посольство США у Багдаді. Вашингтон звинуватив Іран в організації безладів і атаці на посольство. Іран заперечував звинувачення.

Увечері 2 січня 2020 року США завдали ракетного удару в районі багдадського аеропорту. Загинув генерал елітного іранського спецназу Касем Сулеймані. Крім цього, загинули ще десять чоловік, в тому числі заступник глави шиїтського ополчення Іраку Абу Махді аль-Мухандіс.

Трамп назвав убитого іранського генерала Касема Сулеймані терористом номер один у світі. У Пентагоні заявили, що удар був санкціонований особисто президентом США Дональдом Трампом. Загиблого генерала у Вашингтоні вважають причетним до атак на бази коаліції і американське посольство у Багдаді.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї і президент Хасан Роухані заявили, що Тегеран помститься Сполученим Штатам.

Парламент Ірану одноголосно прийняв законопроєкт, згідно з яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.

5 січня стало відомо, що США почали перекидання близько трьох тисяч військових зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії в Кувейт на тлі зростаючої напруги з Іраном.

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

5 січня парламент Іраку прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ . Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняє військову операцію в Іраку.

Ракетний удар Ірану по базах США в Іраку

8 січня 2020 року військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку атакували ракетами з території Ірану . На цих базах розташовані американські та британські солдати. Ніхто з них, а також громадяни Іраку, не постраждали. Проте відомо, що внаслідок атаки загинули 80 людей.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що цей удар – акт помсти за вбивство американськими силами іранського генерала Касема Сулеймані.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявляв, що Іран завдасть нових ударів по США, якщо Вашингтон здійснить будь-які військові дії щодо Тегерану.

Як на атаку відреагували у США

Президент США Дональд Трамп запевнив, що країна накладе додаткові потужні санкції на економіку Ірану у відповідь на атаку цієї країни. Про це він сказав під час телевізійного звернення.

Американський лідер також закликав своїх європейських колег "вийти з решток" іранської ядерної угоди 2015 року, "яка й без того невдовзі втрачає чинність". При цьому, за словами Трампа, слід укласти нову угоду, яка мала б зробити світ безпечнішим і мирнішим місцем.

Головні тези зі звернення Трампа

Під час нападу Ірану на військову базу США ніхто не постраждав.

Іранського генерала Касема Сулеймані треба було нейтралізувати давно.

Проти Ірану будуть введені потужні санкції.

Європа, Китай, Росія та інші країни повинні відмовитися від ядерної угоди з Іраном.

Трамп закликав НАТО стати більш залученими у те, що відбувається на Близькому Сході.

США готові прийняти мир з Іраном.

У США є великі і потужні ракети, ведеться робота над гіперзвуковими ракетами. Але США не хочуть їх застосовувати.

Через загострення між Іраном та США Саудівська Аравія вирішила частково зупинити рух танкерів з нафтою через Ормузьку протоку. Водночас низка великих авіакомпаній призупинила польоти над цією територією Ірану.

Ядерна програма Ірану під загрозою

Іранська влада заявляла, що через вбивство свого генерала Касема Сулеймані країна вийде з ядерної угоди.

Що передбачає ядерна угода

Більшість іранського збагаченого урану мала бути вивезена за кордон;

Жоден із ядерних об'єктів в Ірані не має бути демонтований;

Завод зі збагачення палива Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики без потужностей зі збагачення урану;

МАГАТЕ отримає доступ до всіх ядерних об'єктів у Ірані терміном на 20 років. Це дозволить організації простежити за тим, щоб іранська ядерна програма мала виключно мирний характер;

Санкції США, ЄС та Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану. Деякі обмежувальні заходи залишаться чиними на певний час, проте потім будуть скасовані.

Підписанти угоди:

Іран; США; Росія; Китай; Франція; Велика Британія; Німеччина;

Реакція ЄС і НАТО

ЄС і НАТО вкрай стривожені ситуацією на Близькому Сході. Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг засудили іранську ракетну атаку на військові бази з американськими військовими в Іраку.

Лідери ЄС запросили міністра закордонних справ Ірану у Брюссель для мирних переговорів.



Військова присутність США на Близькому Сході / інфографіка 24 каналу