Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось останнє спільне фото екіпажу

У мережі з'явилось останнє спільне фото членів екіпажу літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", зроблене в одному з готелів Ірану. Вже через кілька годин лайнер зазнав смертельної катастрофи.

Світлину в інстаграмі оприлюднила колега загиблих працівників МАУ, бортпровідниця Юлія.

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Це фото члени екіпажу зробили на виході із готелю в Тегерані, де відпочивали перед останнім польотом. До Києва вони так і не долетіли.

Через кілька годин, вночі 8 січня, український літак Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці. Усі члени екіпажу та пасажири – загинули на місці.

Небесний екіпаж. Хай земля вам буде пухом,

– підписала світлину Юлія.



Остання світлина екіпажу літака МАУ, що розбився в Ірані / фото з інстаграму 8.yuliia.8

Загиблі члени екіпажу літака МАУ:

Пілоти:

Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)

Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)

Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

Бортпровідники:

Статнік Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгеніївна

Сологуб Юлія Миколаївна



Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою.



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу