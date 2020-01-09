Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось останнє спільне фото екіпажу
У мережі з'явилось останнє спільне фото членів екіпажу літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", зроблене в одному з готелів Ірану. Вже через кілька годин лайнер зазнав смертельної катастрофи.
Світлину в інстаграмі оприлюднила колега загиблих працівників МАУ, бортпровідниця Юлія.
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Це фото члени екіпажу зробили на виході із готелю в Тегерані, де відпочивали перед останнім польотом. До Києва вони так і не долетіли.
Через кілька годин, вночі 8 січня, український літак Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці. Усі члени екіпажу та пасажири – загинули на місці.
Небесний екіпаж. Хай земля вам буде пухом,
– підписала світлину Юлія.
Остання світлина екіпажу літака МАУ, що розбився в Ірані / фото з інстаграму 8.yuliia.8
Загиблі члени екіпажу літака МАУ:
Пілоти:
- Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
- Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
- Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)
Бортпровідники:
- Статнік Катерина Олегівна
- Матьков Ігор Валерійович
- Микитюк Марія Михайлівна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерія Євгеніївна
- Сологуб Юлія Миколаївна
Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
- У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
- У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою.
Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу