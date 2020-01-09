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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось останнє спільне фото екіпажу

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      Загиблі члени екіпажу літака МАУ / Колаж 24 каналу

      У мережі з'явилось останнє спільне фото членів екіпажу літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", зроблене в одному з готелів Ірану. Вже через кілька годин лайнер зазнав смертельної катастрофи.

      Світлину в інстаграмі оприлюднила колега загиблих працівників МАУ, бортпровідниця Юлія.

      Цікаво: У мережі відтворили авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: відео

      Це фото члени екіпажу зробили на виході із готелю в Тегерані, де відпочивали перед останнім польотом. До Києва вони так і не долетіли.

      Через кілька годин, вночі 8 січня, український літак Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці. Усі члени екіпажу та пасажири – загинули на місці.

      Небесний екіпаж. Хай земля вам буде пухом,
      – підписала світлину Юлія.


      Остання світлина екіпажу літака МАУ, що розбився в Ірані / фото з інстаграму 8.yuliia.8

      Загиблі члени екіпажу літака МАУ:

      Пілоти:

      • Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
      • Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
      • Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

      Бортпровідники:

      • Статнік Катерина Олегівна
      • Матьков Ігор Валерійович
      • Микитюк Марія Михайлівна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерія Євгеніївна
      • Сологуб Юлія Миколаївна

      авіакатастрофа українського літака в Тегерані
      Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
      • У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою.

      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані
      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилося ще одне відео падіння літака
      сьогодні
      55099
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України МАУ Іран авіація Жертви
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