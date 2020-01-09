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      Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось последнее совместное фото экипажа

      68 Читати новину українською
      Погибшие члены экипажа самолета МАУ / Коллаж 24 канала

      В сети появилось последнее совместное фото членов экипажа самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", сделанное в одном из отелей Ирана. Уже через несколько часов лайнер попал в смертельную катастрофу.

      Фотографию в инстаграме обнародовала коллега погибших работников МАУ, бортпроводница Юлия.

      Интересно: В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео

      Это фото члены экипажа сделали на выходе из отеля в Тегеране, где отдыхали перед последним полетом. В Киев они так и не долетели.

      Через несколько часов, ночью 8 января, украинский самолет Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы. Все члены экипажа и пассажиры – погибли на месте.

      Небесный экипаж. Пусть земля вам будет пухом,
      – подписала фотографию Юлия.


      Последняя фотография экипажа самолета МАУ, разбившегося в Иране / фото с инстаграма 8.yuliia.8

      Погибшие члены экипажа самолета МАУ:

      Пилоты:

      • Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор);
      • Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа);
      • Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот).

      Бортпроводники:

      • Статник Екатерина Олеговна;
      • Матьков Игорь Валерьевич;
      • Микитюк Мария Михайловна;
      • Лихно Денис Михайлович;
      • Овчарук Валерия Евгеньевна;
      • Сологуб Юлия Николаевна.

      авіакатастрофа українського літака в Тегерані
      Что известно об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране / Инфографика 24 канала

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
      • Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпевшего авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
      • Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых закрытые. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
      • В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой.

      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані
      Основные причины авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Жертвы авиация МАУ
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