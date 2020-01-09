Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось последнее совместное фото экипажа

В сети появилось последнее совместное фото членов экипажа самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", сделанное в одном из отелей Ирана. Уже через несколько часов лайнер попал в смертельную катастрофу.

Фотографию в инстаграме обнародовала коллега погибших работников МАУ, бортпроводница Юлия.

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Это фото члены экипажа сделали на выходе из отеля в Тегеране, где отдыхали перед последним полетом. В Киев они так и не долетели.

Через несколько часов, ночью 8 января, украинский самолет Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы. Все члены экипажа и пассажиры – погибли на месте.

Небесный экипаж. Пусть земля вам будет пухом,

– подписала фотографию Юлия.



Последняя фотография экипажа самолета МАУ, разбившегося в Иране / фото с инстаграма 8.yuliia.8

Погибшие члены экипажа самолета МАУ:

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор);

Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа);

Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот).

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.



Что известно об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране / Инфографика 24 канала

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпевшего авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых закрытые. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.

В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой.



Основные причины авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала