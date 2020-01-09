Катастрофа украинского самолета в Иране: Зеленский обсудил трагедию с премьером Канады Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Темой разговора была катастрофа украинского самолета в Иране и, в частности, гибель граждан Канады в результате инцидента.

Да, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью канадцев, передает пресс-служба Офиса Президента.

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Это – ужасная трагедия и наша общая боль,

– отметил украинский президент.

В то же время Зеленский заверил премьера Канады, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Трюдо, со своей стороны выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе и украинских граждан. Также он отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

Всего в результате катастрофы самолета МАУ в Иране погибли 167 человек, в том числе 63 гражданина Канады (это второе по величине число погибших после граждан Ирана). Все канадцы возвращались на родину с пересадкой в ​​Киеве, поскольку так выходило дешевле. Кроме украинцев, канадцев и иранцев, в результате катастрофы также погибли граждане Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.



Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Ранее Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, а также президентами Ирана и Афганистана.

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Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране



Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала

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