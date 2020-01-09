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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Катастрофа украинского самолета в Иране: Зеленский обсудил трагедию с премьером Канады Трюдо

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      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Темой разговора была катастрофа украинского самолета в Иране и, в частности, гибель граждан Канады в результате инцидента.

      Да, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью канадцев, передает пресс-служба Офиса Президента.

      Важно! Это не был ракетный удар – в Иране опровергают версию о сбитии самолета МАУ

      Это – ужасная трагедия и наша общая боль,
      – отметил украинский президент.

      В то же время Зеленский заверил премьера Канады, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

      Трюдо, со своей стороны выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе и украинских граждан. Также он отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

      Всего в результате катастрофы самолета МАУ в Иране погибли 167 человек, в том числе 63 гражданина Канады (это второе по величине число погибших после граждан Ирана). Все канадцы возвращались на родину с пересадкой в ​​Киеве, поскольку так выходило дешевле. Кроме украинцев, канадцев и иранцев, в результате катастрофы также погибли граждане Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

      авіакатастрофа в Ірані, МАУ, український літак
      Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Ранее Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, а также президентами Ирана и Афганистана.

      К теме! В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео

      Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

      причини авіакатастрофи
      Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала

      КАТАСТРОФА УКРАИНСКОГО САМОЛЕТА В ИРАНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео
      сегодня
      1972
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Джастин Трюдо Канада Президент Украины
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