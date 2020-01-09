Катастрофа украинского самолета в Иране: Зеленский обсудил трагедию с премьером Канады Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Темой разговора была катастрофа украинского самолета в Иране и, в частности, гибель граждан Канады в результате инцидента.
Да, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью канадцев, передает пресс-служба Офиса Президента.
Важно! Это не был ракетный удар – в Иране опровергают версию о сбитии самолета МАУ
Это – ужасная трагедия и наша общая боль,
– отметил украинский президент.
В то же время Зеленский заверил премьера Канады, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.
Трюдо, со своей стороны выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе и украинских граждан. Также он отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.
Всего в результате катастрофы самолета МАУ в Иране погибли 167 человек, в том числе 63 гражданина Канады (это второе по величине число погибших после граждан Ирана). Все канадцы возвращались на родину с пересадкой в Киеве, поскольку так выходило дешевле. Кроме украинцев, канадцев и иранцев, в результате катастрофы также погибли граждане Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Ранее Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, а также президентами Ирана и Афганистана.
К теме! В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео
Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Літак з українськими рятувальниками та експертами прибув в Іран у ніч на 9 січня.
- Украинские эксперты рассматривают 4 версии катастрофы. Среди них – возможное поражение российской ракетой.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- По данным источников редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, украинская комиссия расследования катастрофы не обнаружила следов пожара на двигателях самолета. Версию неисправности двигателей пока не подтверждают.
- США предложили Украине помощь в расследовании причин авиакатастрофы в Иране.
Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала
КАТАСТРОФА УКРАИНСКОГО САМОЛЕТА В ИРАНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ