Авиакатастрофа МАУ в Иране: после заявлений о сбитии Офис Президента просит у мира доказательств

Ряд американских СМИ обнародовали информацию о том, что пассажирский самолет МАУ сбила иранская ракета противовоздушной обороны. Свои сомнения относительно неисправности украинского самолета выразил и глава Белого дома Дональд Трамп. После этих заявлений в Офисе Президента попросили о помощи.

Так, в сообщении, размещенном пресс-службой Офиса Президента, говорится о том, что продолжается работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране.

Мнение: Не верю в неисправность, которая бы не дала экипажу спасти людей, – экс-президент МАУ Мирошников

Кроме того, там отмечают, что Владимир Зеленский имел телефонные разговоры с лидерами ряда стран по этому вопросу.

Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если вы имеете доказательства, которые помогут расследованию, просим предоставить их,

– говорится в сообщении.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Предварительные версии причин авиакатастрофы: