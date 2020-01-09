Авиакатастрофа МАУ в Иране: после заявлений о сбитии Офис Президента просит у мира доказательств
Ряд американских СМИ обнародовали информацию о том, что пассажирский самолет МАУ сбила иранская ракета противовоздушной обороны. Свои сомнения относительно неисправности украинского самолета выразил и глава Белого дома Дональд Трамп. После этих заявлений в Офисе Президента попросили о помощи.
Так, в сообщении, размещенном пресс-службой Офиса Президента, говорится о том, что продолжается работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране.
Мнение: Не верю в неисправность, которая бы не дала экипажу спасти людей, – экс-президент МАУ Мирошников
Кроме того, там отмечают, что Владимир Зеленский имел телефонные разговоры с лидерами ряда стран по этому вопросу.
Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если вы имеете доказательства, которые помогут расследованию, просим предоставить их,
– говорится в сообщении.
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
Предварительные версии причин авиакатастрофы:
- В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.
- К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
- В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился близ международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам главы организации Али Абидзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета, якобы, говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
- Вместе с тем, государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
- Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.
- Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета имеет и американский лидер Дональд Трамп. Он говорит: вероятно, "кто-то совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".
- Тем временем Организация гражданской обороны Ирана версию о сбитии самолета исключает. Там говорят: в небе в то время было много других самолетов на той же высоте.