Авіакатастрофа МАУ в Ірані: після заяв про збиття Офіс Президента просить у світу доказів
Низка американських ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що пасажирський літак МАУ збила іранська ракета протиповітряної оборони. Свої сумніви щодо несправності українського літака висловив і глава Білого дому Дональд Трамп. Після цих заяв в Офісі Президента попросили про допомогу.
Так, у повідомленні, розміщеному пресслужбою Офісу Президента, йдеться про те, що триває робота спеціальної комісії щодо розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.
Думка: Не вірю у несправність, яка б не дала екіпажу врятувати людей, – експрезидент МАУ Мірошников
Орім того, там зазначають, що Володимир Зеленський мав телефонні розмови з лідерами низки країн щодо цього питання.
Наша країна зацікавлена в тому, щоб була встановлена істина. Тому звертаємося до міжнародних партнерів України: якщо ви маєте докази, які допоможуть розслідуванню, просимо надати їх,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
Попередні версії причин авіакатастрофи:
- У РНБО розглядають 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.
- До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
- У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.
- Водночас, державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.
- Тим часом американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні передають, що український пасажирський літак збила іранська ракета, випущена протиповітряною обороною країни.
- Сумніви щодо технічних несправностей українського літака має й американський лідер Дональд Трамп. Він каже: ймовірно, "хтось здійснив помилку" і "трапилось щось дуже жахливе".
- Тим часом Організація цивільної оборони Ірану відкидає версію про збиття літака. Там кажуть: в небі у той час було багато інших літаків на тій же висоті.