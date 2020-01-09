Авіакатастрофа МАУ в Ірані: після заяв про збиття Офіс Президента просить у світу доказів

Низка американських ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що пасажирський літак МАУ збила іранська ракета протиповітряної оборони. Свої сумніви щодо несправності українського літака висловив і глава Білого дому Дональд Трамп. Після цих заяв в Офісі Президента попросили про допомогу.

Так, у повідомленні, розміщеному пресслужбою Офісу Президента, йдеться про те, що триває робота спеціальної комісії щодо розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Думка: Не вірю у несправність, яка б не дала екіпажу врятувати людей, – експрезидент МАУ Мірошников

Орім того, там зазначають, що Володимир Зеленський мав телефонні розмови з лідерами низки країн щодо цього питання.

Наша країна зацікавлена в тому, щоб була встановлена істина. Тому звертаємося до міжнародних партнерів України: якщо ви маєте докази, які допоможуть розслідуванню, просимо надати їх,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

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