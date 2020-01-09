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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Самолет МАУ прибыл в Торонто без 138 пассажиров, которые ранее погибли в авиакатастрофе в Иране

      219 Читати новину українською
      Самолет МАУ / interfax.com.ua

      Самолет "Международных авиалиний Украины" 8 января прилетел в Торонто полупустым. Из 261 места 138 мест были свободными. Их ранее выкупили пассажиры рейса Тегеран – Киев. утром 8 января они погибли в авиакатастрофе в Иране.

      Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет CBC News.

      К теме: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: появилось видео с моментом падения

      Он добавил, что у многих пассажиров, которые летели из Тегерана, была пересадка в Киеве. 138 пассажиров планировали улететь в Торонто.

      Их не было на этом рейсе, потому что они погибли в авиакатастрофе предыдущего сегмента их путешествия. Хотя никакие слова не устранят вашу боль, я хочу, чтобы вы знали, что с вами вся страна. Мы разделяем ваше горе,
      – сказал Трюдо.

      Все, что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране:

      Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

      Всего на борту находилось 9 членов экипажа и 167 пассажиров. По официальным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады. На борту было 11 украинцев.

      Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала

      • Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать через высокий степень повреждений. Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только одна из них в хорошем состоянии.
      • Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорания двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.
      • Все украинские авиакомпании на неопределенный срок приостановили рейсы в Иран и полеты над воздушным пространством страны. Ранее на такой шаг пошли США.
      • Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию. Самолет с украинской делегацией прибыл в Иран.
      Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы МАУ в Тегеране: детали
      сегодня
      2007
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Катастрофа авиация МАУ Джастин Трюдо Ирак
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