Самолет МАУ прибыл в Торонто без 138 пассажиров, которые ранее погибли в авиакатастрофе в Иране

Самолет "Международных авиалиний Украины" 8 января прилетел в Торонто полупустым. Из 261 места 138 мест были свободными. Их ранее выкупили пассажиры рейса Тегеран – Киев. утром 8 января они погибли в авиакатастрофе в Иране.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет CBC News.

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Он добавил, что у многих пассажиров, которые летели из Тегерана, была пересадка в Киеве. 138 пассажиров планировали улететь в Торонто.

Их не было на этом рейсе, потому что они погибли в авиакатастрофе предыдущего сегмента их путешествия. Хотя никакие слова не устранят вашу боль, я хочу, чтобы вы знали, что с вами вся страна. Мы разделяем ваше горе,

– сказал Трюдо.

Prime Minister Justin Trudeau says 138 passengers killed in the Iran plane crash were connecting to Canada. https://t.co/ET93WDPqbL pic.twitter.com/Tf6AGCuEEI — CBC News: The National (@CBCTheNational) 8 января 2020 г.

Все, что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

Всего на борту находилось 9 членов экипажа и 167 пассажиров. По официальным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады. На борту было 11 украинцев.

Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала