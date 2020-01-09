Самолет МАУ прибыл в Торонто без 138 пассажиров, которые ранее погибли в авиакатастрофе в Иране
Самолет "Международных авиалиний Украины" 8 января прилетел в Торонто полупустым. Из 261 места 138 мест были свободными. Их ранее выкупили пассажиры рейса Тегеран – Киев. утром 8 января они погибли в авиакатастрофе в Иране.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет CBC News.
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Он добавил, что у многих пассажиров, которые летели из Тегерана, была пересадка в Киеве. 138 пассажиров планировали улететь в Торонто.
Их не было на этом рейсе, потому что они погибли в авиакатастрофе предыдущего сегмента их путешествия. Хотя никакие слова не устранят вашу боль, я хочу, чтобы вы знали, что с вами вся страна. Мы разделяем ваше горе,
– сказал Трюдо.
Все, что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала
Всего на борту находилось 9 членов экипажа и 167 пассажиров. По официальным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады. На борту было 11 украинцев.
Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала
- Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать через высокий степень повреждений. Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только одна из них в хорошем состоянии.
- Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорания двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.
- Все украинские авиакомпании на неопределенный срок приостановили рейсы в Иран и полеты над воздушным пространством страны. Ранее на такой шаг пошли США.
- Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию. Самолет с украинской делегацией прибыл в Иран.