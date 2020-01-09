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      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: появилось видео с момента падения

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      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Getty Images

      Утром 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", в результате чего погибли 176 человек, из которых 11 украинцев. Момент падения самолета попал в объектив камеры наблюдения.

      На опубликованных в сети кадрах видно, как в темноте загорается свет, а потом просто рядом с домами разлетаются обломки самолета.

      Важно! Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Момент падения самолета МАУ возле Тегерана: смотрите видео

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

      Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. Администрация аэропорта подтвердила факт катастрофы.

      Среди пассажиров самолета в основном были граждане Ирана и Канады, которые использовали маршрут как транзитный в Канаду. В Киеве они должны были пересесть на рейс в Торонто. Погибли также 11 граждан Украины.

      Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Спасатели собирали тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

      авіакатастрофа МАУ, Іран, падіння українського літака
      Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только один из них в хорошем состоянии. Однако, глава организации гражданской авиации Тегерана заявил, что они не передадут их компании Boeing, что может затруднить расследование.

      К слову: Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский записал обращение к украинцам и мировых лидеров: видео

      Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

      Однако потом информация об этом исчезла. "Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", – сообщили в посольстве.

      В авиакомпании МАУ также отрицают ошибку экипажа самолета Boeing 737, ведь он был опытным и подготовленным к полету и действиям в аварийных ситуациях.

      авіакатастрофа літака МАУ в Ірані, падіння українського літака
      Падение самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Иран авиация
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