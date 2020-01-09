Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: з'явилося відео з моменту падіння

Зранку 8 січня в Ірані розбився літак "Міжнародних авіаліній України", внаслідок чого загинули 176 людей, з яких 11 українців. Момент падіння літака потрапив в об'єктив камери спостереження.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, як у темряві спалахує світло, а згодом просто поряд з будинками розлітаються уламки літака.

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Момент падіння літака МАУ біля Тегерану: дивіться відео

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. Адміністрація аеропорту підтвердила факт катастрофи.

Серед пасажирів літака здебільшого були громадяни Ірану та Канади, які використовували маршрут як транзитний до Канади. У Києві вони мали пересісти на рейс до Торонто. Загинули також 11 громадян України.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Рятувальники збирали тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.



Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

Іранські служби порятунку знайшли обидві чорні скриньки літака, лише одна з них у доброму стані. Однак, глава організації цивільної авіації Тегерана заявив, що вони не передадуть їх компанії Boeing, що може ускладнити розслідування.

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Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна. Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається.

Однак потім інформація про це зникла. "Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру", – повідомили у посольстві.

В авіакомпанії МАУ також заперечують помилку екіпажу літака Boeing 737, адже він був досвідченим та підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.



Падіння літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу