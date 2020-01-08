Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство

После крушения самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране, президент Украины Владимир Зеленский поручил открыть уголовное производство.

Соответствующее заявление опубликовано на фейсбук-странице Владимира Зеленского.

"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, отвечающих за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии", – говорится в заявлении.

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Он также добавил, что "независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота".

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

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По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

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