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      Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      После крушения самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране, президент Украины Владимир Зеленский поручил открыть уголовное производство.

      Соответствующее заявление опубликовано на фейсбук-странице Владимира Зеленского.

      "Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, отвечающих за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии", – говорится в заявлении.

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      Он также добавил, что "независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота".

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

      Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

      К слову: МАУ приостанавливает полеты в Иран: что известно о разбитый самолет

      По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

      Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

      В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

      Видео: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета

       

      Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: последние новости, фото, видео
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      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости политики авиация ГПУ Владимир Зеленский
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