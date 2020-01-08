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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа літака в Ірані: Зеленський доручив генпрокурору відкрити кримінальне провадження

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      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Після літака української авіакомпанії МАУ в Ірані, президент України Володимир Зеленський доручив відкрити кримінальне провадження.

      Відповідна заява опублікована на фейсбук-сторінці Володимира Зеленського. 

      "Дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії", – йдеться в заяві.

      Більше на цю тему: Український літак розбився в Ірані, на борту було 177 людей: останні новини, фото, відео

      Він також додав, що "незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту".

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

      Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

      До слова: МАУ призупиняє польоти в Іран: що відомо про розбитий літак

      За попередніми даними, на борту перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна.

      Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

      У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

      Відео: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось відео падіння літака

       

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      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики авіація Володимир Зеленський ГПУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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