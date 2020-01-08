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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      МАУ призупиняє польоти в Іран на невизначений термін

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      В Ірані впав український літак: 177 людей загинули / gettyimages.com

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 8 січня призупиняє виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. В компанії обіцяють робити усе можливе для надання підтримки родичам та близьким загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані, яка сталася 8 січня.

      У МАУ повідомили, що аварії зазнав літак Boeing 737-800 NG з реєстраційним номером UR-PSR. Авіасудно 2016 року виробництва авіакомпанія отримала безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані, йдеться в повідомленні МАУ у фейсбуці.

      Головне про трагедію: Український літак розбився в Ірані, на борту було 177 людей: останні новини, фото, відео

      Літак вилетів з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані о 6:10 за місцевим іранським часом. Він зник з радарів, через декілька хвилин після вильоту.

      За попередніми даними МАУ, на борту літака було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (раніше в РНБО повідомляли про 168 пасажирів та 9 членів екіпажу). Зараз співробітники авіакомпанії з’ясовують точну кількість пасажирів на борту та обіцяють викласти список на своєму сайті у найближчі хвилини.

      Авіакомпанія МАУ підтверджує факт авіакатастрофи в Ірані Сьогодні, 8-го січня 2020 року, літак авіакомпанії «Міжнародні...

      Опубліковано Fly UIA  Вівторок, 7 січня 2020 р.

       

      Офіційні причини катастрофи з'ясовують. Буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні.

      Для отримання інформації про осіб, що знаходились на борту рейсу № 752, просимо звертатися в авіакомпанію за телефонами 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону).

      Новина доповнюється 

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось відео падіння літака
      сьогодні
      9853
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини України МАУ авіація Жертви
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