МАУ приостанавливает полеты в Иран: что известно о разбитом самолете

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 8 января приостанавливает выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. В компании обещают сделать все возможное для расследования трагедии и оказания поддержки близким погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

Что известно об украинском самолете, который упал в Тегеране

В МАУ сообщили, что аварию потерпел самолет Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR. Авиасудно 2016 года производства авиакомпания получила напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране, говорится в сообщении МАУ в фейсбуке.

Главное о трагедии: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 176 человек: последние новости, фото, видео

Важно! Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным.

Самолет вылетел из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в 6:10 по местному иранскому времени. Он исчез с радаров через несколько минут после вылета.

По предварительным данным МАУ, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Сейчас сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту и обещают выложить список на своем сайте в ближайшие минуты.

Срочно: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: вероятный список погибших украинцев

Авіакомпанія МАУ підтверджує факт авіакатастрофи в Ірані Сьогодні, 8-го січня 2020 року, літак авіакомпанії «Міжнародні... Опубліковано Fly UIA Вівторок, 7 січня 2020 р.

Официальные причины катастрофы выясняются. Будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.

Первое видео: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета

Для получения информации о лицах, находившихся на борту рейса №752, обращайтесь в авиакомпанию по телефонам 0 800 601 527 (для звонков из Украины) и +380 44 581 50 19 (для звонков из-за границы).



В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

По предварительным данным СНБО, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Среди погибших было 11 украинских 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство пассажиров летели транзитом. Среди погибших, по предварительным данным, есть: 82 иранца, 63 канадца, 3 немца, 3 британца, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана.



В Иране упал украинский самолет / Инфографика 24 канала

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Видео с брифинга МАУ по падению украинского самолета в Иране: