Авиакатастрофа МАУ под Тегераном: когда появятся первые результаты расследования
Данные предварительного расследования по катастрофе украинского лайнера близ Тегерана, в которой погибли 176 человек, планируют объявить 11 января.
Любые предположения не будут официальными до этого момента и публикации официальной информации, об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.
О главном: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
Тогда состоится встреча представителей иранских и иностранных сторон, отмечает издание.
В то же время некоторые иранские СМИ предполагают, что Иран готов взять на себя ответственность. Иранские эксперты будто расследуют версию о том, что ракета могла попасть в украинский самолет по ошибке, пишет Iran International.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций в случае доказательства вины Ирана, страны-партнеры уже предоставили Украине секретные данные. В то же время он подчеркнул, что говорить об этом рано – расследование продолжается.
Почему Иран мог сбить украинский самолет ракетой
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился утром 8 января – вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. Погибли 176 человек, которые были на борту, среди них – 11 украинцев. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Погибли все 176 человек, которые были на самолете, среди них – 11 украинцев.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенных внешних влияний, но "нечаянно".
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.
- Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.
- Глава МИД Нидерландов также считает, что украинский самолет МАУ "весьма вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит оснований не доверять данным разведок западных стран. Он также считает правдоподобной версию о том, Иран мог сбить украинский самолет своей ракетой.
Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала
Зато в Еврокомиссии говорят, что пока нет убедительных доказательств причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Там отмечают, что все до сих пор ждут результаты независимого расследования.
Президент Владимир Зеленский отметил, что эта версия пока не является подтвержденной. В то же время Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с авиакатастрофой МАУ в Иране.
Версии авиакатастрофы самолета МАУ/ Инфографика 24 канала
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