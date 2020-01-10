Авиакатастрофа МАУ под Тегераном: когда появятся первые результаты расследования

Данные предварительного расследования по катастрофе украинского лайнера близ Тегерана, в которой погибли 176 человек, планируют объявить 11 января.

Любые предположения не будут официальными до этого момента и публикации официальной информации, об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

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Тогда состоится встреча представителей иранских и иностранных сторон, отмечает издание.

В то же время некоторые иранские СМИ предполагают, что Иран готов взять на себя ответственность. Иранские эксперты будто расследуют версию о том, что ракета могла попасть в украинский самолет по ошибке, пишет Iran International.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций в случае доказательства вины Ирана, страны-партнеры уже предоставили Украине секретные данные. В то же время он подчеркнул, что говорить об этом рано – расследование продолжается.

Почему Иран мог сбить украинский самолет ракетой

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился утром 8 января – вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. Погибли 176 человек, которые были на борту, среди них – 11 украинцев. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Погибли все 176 человек, которые были на самолете, среди них – 11 украинцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенных внешних влияний, но "нечаянно".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.

Глава МИД Нидерландов также считает, что украинский самолет МАУ "весьма вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит оснований не доверять данным разведок западных стран. Он также считает правдоподобной версию о том, Иран мог сбить украинский самолет своей ракетой.



Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала

Зато в Еврокомиссии говорят, что пока нет убедительных доказательств причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Там отмечают, что все до сих пор ждут результаты независимого расследования.

Президент Владимир Зеленский отметил, что эта версия пока не является подтвержденной. В то же время Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с авиакатастрофой МАУ в Иране.



Версии авиакатастрофы самолета МАУ/ Инфографика 24 канала