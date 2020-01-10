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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Нет причин не верить, – Столтенберг о том, что Иран мог сбить самолет МАУ ракетой

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      Столтенберг не видит оснований не доверять данным разведки относительно трагедии МАУ в Иране / Francisco Seco / AP

      Североатлантический альянс не видит оснований не доверять данным исследований западных стран о том, что Иран мог сбить украинский самолет своей ракетой.

      Необходимо тщательное расследование, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне экстренного заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, пишет "Интерфакс-Украина".

      О главном: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Столтенберг также добавил, что чрезвычайно важно "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".

      Нет причин не верить данным, которые мы получили от различных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны,
      – сказал он.

      Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился утром 8 января – вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Погибли все 176 человек, находившиеся на самолете, среди них – 11 украинцев.

       

      Самолет МАУ могла сбить иранская ракета: что говорит Запад

      • Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия, но "нечаянно".
      • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.
      • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-​​воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.
      • Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую ​​же информацию, как другие мировые лидеры.
      • Глава МИД Нидерландов также считает, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.
      • Зато в Еврокомиссии говорят, что пока нет убедительных доказательств причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Там отмечают, что все еще ждут результаты независимого расследования.

      Які країни вважають, що літак МАУ збили 24 канал
      Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала

      Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления нескольких стран по поводу сбития самолета МАУ иранской ракетой. Глава государства отметил, что эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет подтверждения от стран Запада.

      К теме: Черные ящики должен расшифровывать Киев – Пристайко

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовым компенсациям, если версию о сбитии украинского самолета МАУ в Иране докажут. В то же время министр считает. что говорить об этом пока рано, ведь расследование продолжается.

      авіакатастрофа іран мау загиблі жертви
      Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Конфликт между США и Ираном
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