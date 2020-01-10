Нет причин не верить, – Столтенберг о том, что Иран мог сбить самолет МАУ ракетой

Североатлантический альянс не видит оснований не доверять данным исследований западных стран о том, что Иран мог сбить украинский самолет своей ракетой.

Необходимо тщательное расследование, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне экстренного заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, пишет "Интерфакс-Украина".

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Столтенберг также добавил, что чрезвычайно важно "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".

Нет причин не верить данным, которые мы получили от различных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны,

– сказал он.

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился утром 8 января – вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Погибли все 176 человек, находившиеся на самолете, среди них – 11 украинцев.

Самолет МАУ могла сбить иранская ракета: что говорит Запад



Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления нескольких стран по поводу сбития самолета МАУ иранской ракетой. Глава государства отметил, что эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет подтверждения от стран Запада.

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовым компенсациям, если версию о сбитии украинского самолета МАУ в Иране докажут. В то же время министр считает. что говорить об этом пока рано, ведь расследование продолжается.



Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала