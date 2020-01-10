Немає причин не вірити, – Столтенберг про те, що Іран міг збити літак МАУ ракетою

Північноатлантичний альянс не бачить підстав не довіряти даним розвідок західних країн про те, що Іран міг збити український літак своєю ракетою.

Необхідне ретельне розслідування, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні екстреного засідання ради ЄС на рівні глав МЗС, пише "Інтерфакс-Україна".

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Столтенберг також додав, що надзвичайно важлива "співпраця з боку Ірану в цьому розслідуванні".

Немає причин не вірити даним, які ми отримали від різних країн-союзників НАТО. Вони висловили стурбованість з приводу інформації, що вказує на те, що літак міг бути збитий іранськими системами протиповітряної оборони,

– сказав він.

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився вранці 8 січня – незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Загинули усі 176 людей, які були на літаку, серед них – 11 українців.

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Які країни вважають, що літак МАУ збили / Інфографіка 24 каналу

Президент Володими р Зеленський відреагував на заяви кількох країн щодо збиття літака МАУ іранською ракетою. Глава держави зазначив, що ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

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Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагатиме притягнення до відповідальності та фінансових компенсацій, якщо версію про збиття українського літака МАУ в Ірані доведуть. Водночас міністр вважає. що говорити про це поки рано, адже розслідування триває.



Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу