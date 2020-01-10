20:37
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін проклав VodkaStream до Ердогана. Президентка Естонії проти подарунків від РФ
      Вєсті Кремля
      16:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Що Зеленський робив в Омані. Секретне завдання Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Немає причин не вірити, – Столтенберг про те, що Іран міг збити літак МАУ ракетою

      124 Читать новость на русском
      Столтенберг не бачить підстав не довіряти даним розвідки щодо трагедії МАУ в ірані / Francisco Seco / AP

      Північноатлантичний альянс не бачить підстав не довіряти даним розвідок західних країн про те, що Іран міг збити український літак своєю ракетою.

      Необхідне ретельне розслідування, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні екстреного засідання ради ЄС на рівні глав МЗС, пише "Інтерфакс-Україна".

      Про головне: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Столтенберг також додав, що надзвичайно важлива "співпраця з боку Ірану в цьому розслідуванні".

      Немає причин не вірити даним, які ми отримали від різних країн-союзників НАТО. Вони висловили стурбованість з приводу інформації, що вказує на те, що літак міг бути збитий іранськими системами протиповітряної оборони,
      – сказав він.

      Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився вранці 8 січня – незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.  Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Загинули усі 176 людей, які були на літаку, серед них – 11 українців.

      Літак МАУ могла збити іранська ракета: що каже Захід

      • Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".
      • Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.
      • Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.
      • Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.
      • Глава МЗС Нідерландів також вважає, що український літак МАУ "дуже вірогідно" був збитий під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.
      • Натомість у Єврокомісії кажуть, що наразі немає переконливих доказів щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Там зазначають, що усі досі чекають на результати незалежного розслідування.

      Які країни вважають, що літак МАУ збили 24 канал
      Які країни вважають, що літак МАУ збили / Інфографіка 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви кількох країн щодо збиття літака МАУ іранською ракетою. Глава держави зазначив, що ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

      До теми: Чорні скриньки має розшифровувати Київ, – Пристайко

      Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагатиме притягнення до відповідальності та фінансових компенсацій, якщо версію про збиття українського літака МАУ в Ірані доведуть. Водночас міністр вважає. що говорити про це поки рано, адже розслідування триває. 

      авіакатастрофа іран мау загиблі жертви
      Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

      Від куріння вейпа померли 57 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      35955
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Іран Конфлікт між США та Іраном
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 61
      сьогодні , 19:30 Принц Гаррі і Меган Маркл склали королівські повноваження: що відомо про скандал
      Уляна Журба 1591
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      389
      сьогодні , 19:00 Почему "Турецкий поток" неудачный политический ход против Украины
      СерпомПо 546
      сьогодні , 17:00 Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа
      Олександр Баунов 865
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук