Україна вимагатиме компенсацій, якщо доведуть, що літак МАУ збили, – Пристайко

Глава МЗС Вадим Пристайко під час брифінгу заявив, що все ж говорити про це ще рано.

Важливо: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

Пристайко додав, що "у будь-якому разі, страхові компанії та наша держава нададуть усю допомогу – включно з фінансовою".

Політик заявив, що Україна не відкидає жодної версії щодо причин авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані 8 січня. Пристайко додав, що наразі літак намагаються реконструювати, щоб зрозуміти, що з ним сталося. Політик запевнив, що Україна повністю співпрацює з іранською стороною.



Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

Українськи літак могла збити іранська ракета: що відомо

Зауважимо, що раніше у мережі з'явилися відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. На одному з них видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує.

Згодом у СNN з посиланням на свої джерела заявили, що Іран збив літак МАУ двома ракетами. Це ракети класу земля-повітря (SA-15) російського виробництва.

Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок вважає, що український літак МАУ "дуже вірогідно" був збитий під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.

Що відомо про авіатакастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.



Повний список загиблих – за посиланням.



Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.



За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.