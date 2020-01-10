Україна не відкидає жодної версії авіакатастрофи МАУ в Ірані, – Пристайко
Україна не відкидає жодної версії щодо причин авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані 8 січня. Напередодні світові лідери заявили, що український лайнер випадково могла збити іранська ракета.
Глава МЗС Вадим Пристайко під час брифінгу заявив, що Україна несе повну відповідальність за усі свої слова.
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Ми як ніхто, країна, яка втратила наш літак, наш екіпаж і втратила людей, несемо пряму відповідальність за кожне слово,
– наголосив Пристайко.
Глава МЗС додав, що Україна не шукає більш простого та дипломатичного шляху, бо хоче встановити істину.
Ми хочемо створити Міжнародну коаліцію, яка буде займатися розслідуванням,
– заявив Вадим Пристайко.
Він пояснив, що у міжнародному механізмі буде представлена кожна країна. Його створять для абсолютно справедливого розслідування.
"Включаючи компанію Boeing, включаючи французьку компанію, яка була виробником двигунів", – пояснив політик.
Пристайко додав, що наразі літак намагаються реконструювати, щоб зрозуміти, що з ним сталося. Політик запевнив, що Україна повністю співпрацює з іранською стороною.
Зараз наша команда отримала доступ до чорних скриньок та записів диспетчерів з центру управління польотами в аеропорту Тегерана й наших пілотів. Уся ця інформація наразі аналізується, ми не відкидаємо жодної версії,
– додав він.
Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу
Зауважимо, що раніше у мережі з'явилися відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. На одному з них видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує. Згодом у СNN з посиланням на свої джерела заявили, що Іран збив літак МАУ двома ракетами. Це ракети класу земля-повітря (SA-15) російського виробництва.
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- Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".
- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.
- Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок вважає, що український літак МАУ "дуже вірогідно" був збитий під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.
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Які країни вважають, що літак МАУ збили/ Інфографіка 24 каналу
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Що відомо про авіатакастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.
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