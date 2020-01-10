Украина не исключает ни одной версии авиакатастрофы МАУ в Иране, – Пристайко

Украина не исключает ни одной версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране 8 января. Накануне мировые лидеры заявили, что украинский лайнер случайно могла сбить иранская ракета.

Глава МИД Вадим Пристайко на брифинге заявил, что Украина несет полную ответственность за все свои слова.

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Мы как никто, страна, которая потеряла наш самолет, наш экипаж и потеряла людей, несем прямую ответственность за каждое слово,

– отметил Пристайко.

Глава МИД добавил, что Украина не ищет более простого и дипломатического пути, потому что хочет установить истину.

Мы хотим создать Международную коалицию, которая будет заниматься расследованием,

– заявил Вадим Пристайко.

Он пояснил, что в международном механизме будет представлена ​​каждая страна. Его создадут для абсолютно справедливого расследования.

"Включая компанию Boeing, включая французскую компанию, которая была производителем двигателей", – пояснил политик.

Пристайко добавил, что сейчас самолет пытаются реконструировать, чтобы понять, что с ним произошло. Политик заверил, что Украина полностью сотрудничает с иранской стороной.

Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и наших пилотов. Вся эта информация пока анализируется, мы не исключаем ни одной версии,

– добавил он.



Версии авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала

Заметим, что ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он вспыхивает. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия, но "нечаянно".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля – ​​воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую ​​же информацию, как другие мировые лидеры.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.

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Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала

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Что известно об авиатакастрофе самолета МАУ в Иране?

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.



Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.



По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.

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