Украина не исключает ни одной версии авиакатастрофы МАУ в Иране, – Пристайко
Украина не исключает ни одной версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране 8 января. Накануне мировые лидеры заявили, что украинский лайнер случайно могла сбить иранская ракета.
Глава МИД Вадим Пристайко на брифинге заявил, что Украина несет полную ответственность за все свои слова.
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Мы как никто, страна, которая потеряла наш самолет, наш экипаж и потеряла людей, несем прямую ответственность за каждое слово,
– отметил Пристайко.
Глава МИД добавил, что Украина не ищет более простого и дипломатического пути, потому что хочет установить истину.
Мы хотим создать Международную коалицию, которая будет заниматься расследованием,
– заявил Вадим Пристайко.
Он пояснил, что в международном механизме будет представлена каждая страна. Его создадут для абсолютно справедливого расследования.
"Включая компанию Boeing, включая французскую компанию, которая была производителем двигателей", – пояснил политик.
Пристайко добавил, что сейчас самолет пытаются реконструировать, чтобы понять, что с ним произошло. Политик заверил, что Украина полностью сотрудничает с иранской стороной.
Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и наших пилотов. Вся эта информация пока анализируется, мы не исключаем ни одной версии,
– добавил он.
Версии авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала
Заметим, что ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он вспыхивает. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.
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- Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия, но "нечаянно".
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля – воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.
- Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.
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Какие страны считают, что самолет МАУ сбили / Инфографика 24 канала
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Что известно об авиатакастрофе самолета МАУ в Иране?
Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.
Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.
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