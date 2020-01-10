Украина потребует компенсаций, если докажут, что самолет МАУ сбили, – Пристайко

Если версию об уничтожении украинского самолета МАУ в Иране докажут, то Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций.

Глава МИД Вадим Пристайко на брифинге заявил, что все же говорить об этом еще рано.

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Пристайко добавил, что "в любом случае, страховые компании и наше государство предоставят всю помощь – включая финансовую".

Политик заявил, что Украина не исключает ни одной версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране 8 января. Пристайко добавил, что сейчас самолет пытаются реконструировать, чтобы понять, что с ним произошло. Политик заверил, что Украина полностью сотрудничает с иранской стороной.