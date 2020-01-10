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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Украина потребует компенсаций, если докажут, что самолет МАУ сбили, – Пристайко

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      Последствия авиакатастрофы МАУ в Иране / Getty Images

      Если версию об уничтожении украинского самолета МАУ в Иране докажут, то Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций.

      Глава МИД Вадим Пристайко на брифинге заявил, что все же говорить об этом еще рано.

      Важно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Пристайко добавил, что "в любом случае, страховые компании и наше государство предоставят всю помощь – включая финансовую".

      Политик заявил, что Украина не исключает ни одной версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране 8 января. Пристайко добавил, что сейчас самолет пытаются реконструировать, чтобы понять, что с ним произошло. Политик заверил, что Украина полностью сотрудничает с иранской стороной.

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      Версии авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала

      Украинские самолет могла сбить иранская ракета: что известно

      Заметим, что ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он вспыхивает.

      Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

      • Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия, но "нечаянно".
      • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.
      • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля – ​​воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.
      • Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую ​​же информацию, как и другие мировые лидеры.
      • Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также соответствующие доказательства.

      Что известно о авиатакастрофе самолета МАУ в Иране?
      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Полный список погибших – по ссылке.

      Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

      По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.

      В Иране почти полностью зачистили бульдозерами место катастрофы самолета МАУ: что там не так
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Вадим Пристайко авиация Иран Конфликт между США и Ираном МАУ Жертвы
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