Чорні скриньки має розшифровувати Київ, – Пристайко

Станом на 10 січня українські експерти в Ірані вже отримали доступ до чорних скриньок та місця авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України". Водночас, непідтвердженою залишається інформація про те, що іранська сторона вже почала вивантажувати інформацію з чорних скриньок.

Про це під час брифінгу щодо катастрофи українського МАУ в Ірані розповів глава МЗС Вадим Пристайко.

Важливо: Країни-партнери передали Україні таємну інформацію про катастрофу в Ірані, – Пристайко

Я не маю інформації про те, що Іран почав розвантажувати інформацію з чорних скриньок. Я знаю лише, що українські експерти вже мають до них доступ. Наразі ми вирішуємо з Іраном, де ці записи мають розшифровувати. Іранська сторона наполягає, що у них. Ми, – що чорні скриньки має розшифровувати Київ,

– наголосив він.

До слова, іранські ЗМІ повідомляли, що вже 10 січня експерти спробують відкрити чорну скриньку лабораторії тегеранського аеропорту "Мехрабад". Експерти спочатку планують оцінити можливість відновлення і аналізу інформації з самописця.

У мережі також з’явилось відео з однією з чорних скриньок літака МАУ, що розбився під Тегераном.

Чорна скринька з українського літака, що розбився в Ірані: відео

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.



Авіакатастрофа українського літака в Ірані/ інфографіка 24 каналу

Попередні версії причин авіакатастрофи:

У РНБО розглядають 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.

До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом, літак загорівся, коли перебував ще у повітрі.

Водночас, Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.

Якої думки дотримується світ:



Що думає світ про катастрофу літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу