Країни-партнери передали Україні таємну інформацію про катастрофу в Ірані, – Пристайко

Розсекречувати цю інформацію перед громадськістю не можна, адже її отримали завдяки роботі розвідки. Наразі Україна по частинках збирає усі докази.

Про це під час власного брифінгу щодо авіакатастрофи українського борту під Тегераном розповів міністр закордонних справ Вадим Припстайко.

Зверніть увагу: Україна не відкидає жодної версії авіакатастрофи МАУ в Ірані, – Пристайко

Україна, як країна, що втратила свій літак, свій екіпаж, своїх пасажирів, як ніхто інший, розуміє, яку відповідальність несе за кожне сказане слово. Ми не відкидаємо жодної версії. Ми не шукаємо більш простого чи дипломатичного шляху,

– наголосив він.

Міністр заявив, що невдовзі буде створена міжнародна коаліція, яка займатиметься розслідуванням катастрофи для встановлення істини.

Водночас, Пристайко висловився щодо отриманої інформації від країн-партнерів щодо трагедії.

За його словами, Україна отримала багато важливих даних, однак озвучувати їх не має права.

Я не можу озвучувати інформацію, що була передана Британією чи Сполученими Штатами, чи іншими країнами. Це – таємні дані передані розвідками країн,

– пояснив дипломат.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Попередні версії причин авіакатастрофи:

У РНБО розглядають 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.

До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акт у.

у. У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом, літак загорівся, коли перебував ще у повітрі.

і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом, літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. Водночас, Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.

Якої думки дотримується світ:



Чи збили літак МАУ над Тегераном: як вважає світ/ інфографіка 24 каналу