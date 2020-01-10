Страны-партнеры передали Украине секретную информацию о катастрофе в Иране, – Пристайко

Рассекречивать эту информацию перед общественностью нельзя, ведь ее получили благодаря работе разведки. Сейчас Украина по частям собирает все доказательства.

Об этом во время собственного брифинга касательно авиакатастрофы украинского борта под Тегераном рассказал министр иностранных дел Вадим Припстайко.

Обратите внимание: Украина не исключает ни одной версии авиакатастрофы МАУ в Иране, – Пристайко

Украина, как страна, потерявшая свой самолет, свой экипаж, своих пассажиров, как никто другой, понимает, какую ответственность несет за каждое сказанное слово. Мы не исключаем ни одной версии. Мы не ищем более простого или дипломатического пути,

– подчеркнул он.

Министр заявил, что вскоре будет создана международная коалиция, которая будет заниматься расследованием катастрофы для установления истины.

В то же время, Пристайко высказался по полученной информации от стран-партнеров по трагедии.

По его словам, Украина получила много важных данных, однако озвучивать их не имеет права.

Я не могу озвучивать информацию, которая была передана Британией или Соединенными Штатами, или другими странами. Это – секретные данные переданы разведками стран,

– объяснил дипломат.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Предыдущие версии причин авиакатастрофы:

В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.

причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе.

и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. В то же время, Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружены следы пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.

Какого мнения придерживается мир:



Сбили ли самолет МАУ над Тегераном: как считает мир / инфографика 24 канала