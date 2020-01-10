Страны-партнеры передали Украине секретную информацию о катастрофе в Иране, – Пристайко
Рассекречивать эту информацию перед общественностью нельзя, ведь ее получили благодаря работе разведки. Сейчас Украина по частям собирает все доказательства.
Об этом во время собственного брифинга касательно авиакатастрофы украинского борта под Тегераном рассказал министр иностранных дел Вадим Припстайко.
Обратите внимание: Украина не исключает ни одной версии авиакатастрофы МАУ в Иране, – Пристайко
Украина, как страна, потерявшая свой самолет, свой экипаж, своих пассажиров, как никто другой, понимает, какую ответственность несет за каждое сказанное слово. Мы не исключаем ни одной версии. Мы не ищем более простого или дипломатического пути,
– подчеркнул он.
Министр заявил, что вскоре будет создана международная коалиция, которая будет заниматься расследованием катастрофы для установления истины.
В то же время, Пристайко высказался по полученной информации от стран-партнеров по трагедии.
По его словам, Украина получила много важных данных, однако озвучивать их не имеет права.
Я не могу озвучивать информацию, которая была передана Британией или Соединенными Штатами, или другими странами. Это – секретные данные переданы разведками стран,
– объяснил дипломат.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
Предыдущие версии причин авиакатастрофы:
- В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.
- К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
- В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе.
- В то же время, Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружены следы пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
Какого мнения придерживается мир:
- Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне передают, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.
- Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета имеет и американский лидер Дональд Трамп. Он говорит: вероятно, "кто-то совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".
- Премьер Канады Джастин Трюдо вечером 9 января выступил с заявлением, в котором выразил уверенность: украинский самолет сбила российская ракета класса "земля – воздух", случайно выпущенная противовоздушной обороной Ирана. Трюдо сослался на канадскую разведку. Вже 10 января он передал эти важные данные украинской стороне. Так же сделали британский и американский лидеры.
- Об уничтожении самолета ракетой высказался и британский премьер-министр Борис Джонсон.
- Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как и другие мировые лидеры.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также предоставила соответствующие доказательства.
Сбили ли самолет МАУ над Тегераном: как считает мир / инфографика 24 канала