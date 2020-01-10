Черные ящики должен расшифровывать Киев, – Пристайко
По состоянию на 10 января украинские эксперты в Иране уже получили доступ к черным ящикам и месту авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины". В то же время, неподтвержденной остается информация о том, что иранская сторона уже начала выгружать информацию из черных ящиков.
Об этом во время брифинга по катастрофе украинского самолета МАУ в Иране рассказал глава МИД Вадим Пристайко.
Важно: Страны-партнеры передали Украине секретную информацию о катастрофе в Иране, – Пристайко
Я не имею информации о том, что Иран начал выгружать информацию из черных ящиков. Я знаю только, что украинские эксперты уже имеют к ним доступ. Сейчас мы решаем с Ираном, где эти записи должны расшифровывать. Иранская сторона настаивает, что у них. Мы, – что черные ящики должен расшифровывать Киев,
– подчеркнул он.
К слову, иранские СМИ сообщали, что уже 10 января эксперты попытаются открыть черный ящик в лаборатории тегеранского аэропорта "Мехрабад". Эксперты изначально планируют оценить возможность восстановления и анализа информации с самописца.
В сети также появилось видео с одного из черных ящиков самолета МАУ, разбившегося под Тегераном.
Черный ящик с украинского самолета, разбившегося в Иране: видео
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране/ инфографика 24 канала
Предыдущие версии причин авиакатастрофы:
- В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.
- К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновения с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
- В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился близ международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе.
- Вместе с тем, Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
Какого мнения придерживается мир:
- Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.
- Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета имеет и американский лидер Дональд Трамп. Он говорит: вероятно, "кто-то совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".
- Премьер Канады Джастин Трюдо вечером 9 января выступил с заявлением, в котором выразил уверенность: украинский самолет сбила российская ракета класса "земля – воздух", случайно выпущенная противовоздушной обороной Ирана. Трюдо сослался на канадскую разведку. Уже 10 января он передал эти важные данные украинской стороне. Так же сделали британский и американский лидеры.
- О сбитии самолета ракетой высказался и британский премьер-министр Борис Джонсон.
- Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что украинский самолет МАУ "весьма вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.
Что думает мир о катастрофе самолета МАУ в Иране/ инфографика 24 канала