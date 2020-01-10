Черные ящики должен расшифровывать Киев, – Пристайко

По состоянию на 10 января украинские эксперты в Иране уже получили доступ к черным ящикам и месту авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины". В то же время, неподтвержденной остается информация о том, что иранская сторона уже начала выгружать информацию из черных ящиков.

Об этом во время брифинга по катастрофе украинского самолета МАУ в Иране рассказал глава МИД Вадим Пристайко.

Важно: Страны-партнеры передали Украине секретную информацию о катастрофе в Иране, – Пристайко

Я не имею информации о том, что Иран начал выгружать информацию из черных ящиков. Я знаю только, что украинские эксперты уже имеют к ним доступ. Сейчас мы решаем с Ираном, где эти записи должны расшифровывать. Иранская сторона настаивает, что у них. Мы, – что черные ящики должен расшифровывать Киев,

– подчеркнул он.

К слову, иранские СМИ сообщали, что уже 10 января эксперты попытаются открыть черный ящик в лаборатории тегеранского аэропорта "Мехрабад". Эксперты изначально планируют оценить возможность восстановления и анализа информации с самописца.

В сети также появилось видео с одного из черных ящиков самолета МАУ, разбившегося под Тегераном.

Черный ящик с украинского самолета, разбившегося в Иране: видео

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.



Авиакатастрофа украинского самолета в Иране/ инфографика 24 канала



Предыдущие версии причин авиакатастрофы:

В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.

К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновения с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился близ международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе.

Вместе с тем, Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.

Какого мнения придерживается мир:

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.

Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета имеет и американский лидер Дональд Трамп. Он говорит: вероятно, "кто-то совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".

Премьер Канады Джастин Трюдо вечером 9 января выступил с заявлением, в котором выразил уверенность: украинский самолет сбила российская ракета класса "земля – воздух", случайно выпущенная противовоздушной обороной Ирана. Трюдо сослался на канадскую разведку. Уже 10 января он передал эти важные данные украинской стороне. Так же сделали британский и американский лидеры.

О сбитии самолета ракетой высказался и британский премьер-министр Борис Джонсон.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что украинский самолет МАУ "весьма вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.



Что думает мир о катастрофе самолета МАУ в Иране/ инфографика 24 канала