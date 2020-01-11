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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Український літак в Ірані збив Корпус вартових ісламської революції

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      Авіакатастрофа МАУ над Тегераном / Getty images

      Формація взяла на себе відповідальність за катастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України". Поки в Ірані не називають, які ракети нанесли удар авіасудну, втім, відомо, що їх було декілька.

      Про це з посиланням на державне телебачення Ірану інформує AFP у твіттері.

      Важливо! Іран підтвердив, що випадково збив український літак

      Командир КВІР бере на себе відповідальність за збиття літака,
      – йдеться у твіті.

      Що відомо про Корпус вартових ісламської революції? Це військово-політична формація, яка згідно з конституцією Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни. Вона відповідає за "захист Ісламської революції та її звершень".

      Новина доповнюється...

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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