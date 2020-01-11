Український літак в Ірані збив Корпус вартових ісламської революції

Формація взяла на себе відповідальність за катастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України". Поки в Ірані не називають, які ракети нанесли удар авіасудну, втім, відомо, що їх було декілька.

Про це з посиланням на державне телебачення Ірану інформує AFP у твіттері. Важливо! Іран підтвердив, що випадково збив український літак Командир КВІР бере на себе відповідальність за збиття літака,

– йдеться у твіті. #BREAKING Iran Guards commander accepts responsibility for downed plane: state TV pic.twitter.com/M3tvscXSai — AFP news agency (@AFP) January 11, 2020 Що відомо про Корпус вартових ісламської революції? Це військово-політична формація, яка згідно з конституцією Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни. Вона відповідає за "захист Ісламської революції та її звершень". Новина доповнюється...