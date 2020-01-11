Український літак в Ірані збив Корпус вартових ісламської революції
Формація взяла на себе відповідальність за катастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України". Поки в Ірані не називають, які ракети нанесли удар авіасудну, втім, відомо, що їх було декілька.
Про це з посиланням на державне телебачення Ірану інформує AFP у твіттері.
Важливо! Іран підтвердив, що випадково збив український літак
Командир КВІР бере на себе відповідальність за збиття літака,
– йдеться у твіті.
Що відомо про Корпус вартових ісламської революції? Це військово-політична формація, яка згідно з конституцією Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни. Вона відповідає за "захист Ісламської революції та її звершень".
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