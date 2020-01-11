09:24
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 січня
      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
      Вєсті.UA
      20:39, 10 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: реакція України

      2256 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи. Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості.

      Так президент Володимир Зеленський відреагував на офіційну заяву Ірану про збиття українського пасажирського літака у небі над Тегераном військовими ракетами. Відповідну заяву він розмістив на своєму офіційному телеграм-каналі.

      Важливо! Іран підтвердив, що випадково збив український літак

      Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини,
      – зазначив глава держави.

      Чого тепер Україна очікує від Ірану:

      • Запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування.
      • Притягнення винних до відповідальності.
      • Повернення тіл загиблих.
      • Виплат компенсацій.
      • Офіційних вибачень по дипломатичних каналах.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Хто раніше заявляв, що літак МАУ збила іранська ракета

      • Президент США Дональд Трамп: катастрофа літака могла статися через "ненавмисний" зовнішній вплив.
      • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: літак збила іранська ракета класу "земля – повітря", ненавмисно.
      • Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря" ВПС Ірану.
      • Голова уряду Австралії Скотт Моррісон: отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.
      • Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок: дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами.
      Все більше українців пересідають на електрокари: 5 найпопулярніших моделей
      сьогодні
      2332
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Неправильная реинтеграция Донбаса: кто и зачем устроил облаву на украинцев
      Денис Казанський 205
      10 січня , 22:00 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Олесь Друкач 38642
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      516
      10 січня , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 734
      10 січня , 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
      Наталія Лебідь 768
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук