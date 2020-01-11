Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: реакція України

Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи. Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості.

Так президент Володимир Зеленський відреагував на офіційну заяву Ірану про збиття українського пасажирського літака у небі над Тегераном військовими ракетами. Відповідну заяву він розмістив на своєму офіційному телеграм-каналі.

Важливо! Іран підтвердив, що випадково збив український літак

Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини,

– зазначив глава держави.

Чого тепер Україна очікує від Ірану:

Запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування.

Притягнення винних до відповідальності.

Повернення тіл загиблих.

Виплат компенсацій.

Офіційних вибачень по дипломатичних каналах.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Хто раніше заявляв, що літак МАУ збила іранська ракета