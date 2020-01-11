Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: реакція України
Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи. Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості.
Так президент Володимир Зеленський відреагував на офіційну заяву Ірану про збиття українського пасажирського літака у небі над Тегераном військовими ракетами. Відповідну заяву він розмістив на своєму офіційному телеграм-каналі.
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Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини,
– зазначив глава держави.
Чого тепер Україна очікує від Ірану:
- Запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування.
- Притягнення винних до відповідальності.
- Повернення тіл загиблих.
- Виплат компенсацій.
- Офіційних вибачень по дипломатичних каналах.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
Хто раніше заявляв, що літак МАУ збила іранська ракета
- Президент США Дональд Трамп: катастрофа літака могла статися через "ненавмисний" зовнішній вплив.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: літак збила іранська ракета класу "земля – повітря", ненавмисно.
- Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря" ВПС Ірану.
- Голова уряду Австралії Скотт Моррісон: отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок: дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами.