Авиакатастрофа МАУ в Иране: что происходило с самолетом с момента взлета до падения

Украинский самолет авиакомпании МАУ сбили иранские ракеты. Соответствующее заявление сделали власти Ирана 11 января. Однако в их словах читался намек на то, что украинский экипаж действовал самостоятельно.

Вице-президент компании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский рассказал о том, что происходило с самолетом с момента взлета до падения.

Важно! "Непростительная ошибка": власти Ирана заявили, что украинский самолет сбили несколько ракет

Он отметил, что экипаж самолета был опытным и совершал полеты по направлению Киев – Тегеран пять раз в неделю уже более пяти лет. Поэтому ничего нового для выполнения полета 8 января для экипажа не было.

Это был обычный день. Люди получили разрешение на запуск двигателей, выходили из района аэродрома по согласию диспетчера. После взлета они вышли на связь. Иранцы говорили, что они не вышли на связь. Это не так. Они вышли на связь,

– заявил Сосновский.

"Абсолютно спокойным голосом доложили о взлете, получили разрешение на выполнение полета, действовали по разрешению диспетчера. В наше время информации, как по мне, бессмысленно что-то скрывать", – добавил вице-президент компании МАУ.

Также он отметил, что сайт www.flightradar24.com позволяет просматривать местоположение любого самолета с точностью до секунды. Именно этот сайт может показать все то, что происходило с самолетом во время полета.



Схема взлета самолет 8 января (синим обозначен рейс МАУ) / Фото: данные Flightradar24

Игорь Сосновский сказал, что в день авиакатастрофы свои рейсы успешно выполнили ряд авиакомпаний.



Траектория полета самолетов МАУ за период со 2 ноября 2019 года по 8 января 2020

На фото видно, что самолет МАУ, который разбился 8 января, выполнял полет по отлаженной схеме. Сосновский сообщил, что никакого отклонения от маршрута не было.



​Высота самолета МАУ рейса Тегеран – Киев

Также он добавил, что до взлета МАУ и после него аэропорт работал в штатном режиме. Более того, после падения украинского самолета рейсы успешно осуществили иранские компании.

К теме: Какие последние слова услышали диспетчеры от украинских пилотов перед авиакатастрофой в Иране

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: основное

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Смотрите полный брифинг МАУ по катастрофе в Иране: