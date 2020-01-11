Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння

Український літак авіакомпанії МАУ збили іранські ракети. Відповідну заяву зробила влада Ірану 11 січня. Однак у їхніх словах читався натяк на те, що український екіпаж діяв самостійно.

Віцепрезидент компанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський розповів про те, що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння.

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Він наголосив, що екіпаж літака був досвідченим і здійснював польоти за напрямком Київ – Тегеран п'ять разів на тиждень вже понад п'ять років. Тому нічого нового для виконання польоту 8 січня для екіпажа не було.

Це був звичайний день. Люди отримали дозвіл на запуск двигунів, виходили з району аеродрому за згодою диспетчера. Після зльоту вони вийшли на зв'язок. Іранці говорили, що вони не вийшли на зв'язок. Це не так. Вони вийшли на зв'язок,

– заявив Сосновський.

"Абсолютно спокійним голосом доповіли про зліт, отримали дозвіл на виконання польоту, діяли за дозволом диспетчера. У наш час інформації, як на мене, безглуздо щось приховувати", – додав віцепрезидент компанії МАУ.

Також він зауважив, що сайт www.flightradar24.com дозволяє переглядати розташування будь-якого літака з точністю до секунди. Саме цей сайт може показати усе те, що відбувалося з літаком під час польоту.



Схема злетів літаків 8 січня (синім позначений рейс МАУ) / Фото: дані Flightradar24

Ігор Сосновський сказав, що у день авіакатастрофи свої рейси успішно виконали низка авіакомпаній.



Траєкторія польоту літаків МАУ за період з 2 листопада 2019 року до 8 січня 2020

На фото видно, що літак МАУ, який розбився 8 січня, виконував політ за налагодженою схемою. Сосновський повідомив, що ніякого відхилення від маршруту не було.



Висота літака МАУ рейсу Тегеран – Київ

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