Ракета попала в кабину пилотов, они погибли сразу, – СНБО о катастрофе МАУ

Первая ракета, которую военные формирования Ирана 8 января запустили в украинский самолет МАУ, попала в кабину пилотов. К сожалению, они погибли мгновенно.

Секретарь СНБО Александр Данилов в комментарии ВВС рассказал, что украинские специалисты сразу после приезда на место катастрофы в Иране, оперативно передавали информацию в Киев.

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Украина сразу знала, почему произошла катастрофа самолета, но не могла обнародовать эту информацию. Данилов пояснил, что Иран очень сложная страна, поэтому Киев волновался, чтобы они не отправили украинских специалистов домой.

Секретарь СНБО также добавил, что Иран "не имел уже куда отпираться", поэтому признал свою вину и признался, что случайно сбил украинский самолет.

"Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели это (доказательства, – 24 канал) уже на украинской стороне... Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновата в тех событиях, – нам это не нравится", – подчеркнул он.

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По словам Данилова, на фото, которые обнародовал Офис Президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

Те переговоры, которые должны были вести наши летчики, – они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли после первого удара,

– сказал он.

На этих же фото четко видны отверстия от выхода взрывных элементов. Украина не может сейчас сказать, какая это именно ракета, но догадывается и знает ее название.



Кузов сбитого самолета МАУ в Иране / фото ОПУ

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.



Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала