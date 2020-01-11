Авиакатастрофа МАУ в Иране: Офис генпрокурора переквалифицировал преступление

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления в отношении авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Об изменении квалификации преступления сообщили в фейсбуке Офиса генпрокурора.

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Ее (квалификацию преступления – 24 канал) решили изменить после обработки информации, полученной от международных партнеров и экспертов украинской комиссии, которые находится на месте трагедии,

– говорится в сообщении.

Его решили изменить после обработки информации, полученной от международных партнеров и экспертов украинской комиссии, которая находится на месте трагедии. Также на смену квалификации повлияло признание Ираном сбития самолета военными этой страны.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ.

Основное об авиакатастрофе МАУ в Иране