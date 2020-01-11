Авиакатастрофа МАУ в Иране: Офис генпрокурора переквалифицировал преступление
Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления в отношении авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
Об изменении квалификации преступления сообщили в фейсбуке Офиса генпрокурора.
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Ее (квалификацию преступления – 24 канал) решили изменить после обработки информации, полученной от международных партнеров и экспертов украинской комиссии, которые находится на месте трагедии,
– говорится в сообщении.
Его решили изменить после обработки информации, полученной от международных партнеров и экспертов украинской комиссии, которая находится на месте трагедии. Также на смену квалификации повлияло признание Ираном сбития самолета военными этой страны.
Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ.
Основное об авиакатастрофе МАУ в Иране
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никому не удалось выжить.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Эту информацию власти Ирана подтвердили 11 января. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции. До этого такие заявления делали лидеры западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Иран согласился на компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе и возмещение стоимости самолета.