Иран согласился все компенсировать после авиакатастрофы МАУ, – Данилов

Утром 11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет МАУ 8 января. Секретарь СНБО выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что предварительно Иран согласился все компенсировать, поскольку "они официально признали", сообщает ВВС.

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По его словам, позже президент Украины обсудит эти вопросы с лидером Ирана.

Иран полностью все компенсирует,

– еще раз заверил Данилов.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что если версию о сбитии украинского самолета МАУ в Иране докажут, то Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций.

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Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

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Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

Важно! Полный список погибших – по ссылке.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала