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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран погодився усе компенсувати після авіакатастрофи МАУ, – Данілов

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      Іран погодився усе компенсувати після авіакатастрофи / Getty images

      Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак МАУ 8 січня. Секретар РНБО висловив впевненість, що іранська сторона повністю виплатить компенсацію родинам загиблих і вартості літака.

      Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що попередньо Іран погодився все компенсувати, оскільки "вони офіційно визнали", повідомляє ВВС.

      Що сталося: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      За його словами, згодом президент України обговорить ці питання з лідером Ірану.

      Іран повністю все компенсує,
      – ще раз запевнив Данілов.

      Раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що якщо версію про збиття українського літака МАУ в Ірані доведуть, то Україна вимагатиме притягнення до відповідальності та фінансових компенсацій.

      До речі: Які останні слова почули диспетчери від українських пілотів перед авіакатастрофою в Ірані

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

      Зверніть увагу: Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: реакція України

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

      Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

      11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

      Важливо! Повний список загиблих – за посиланням.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літака
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

      У МАУ пояснили, чому не скасували рейс із Тегерана
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики авіація Жертви Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Конфлікт між США та Іраном
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