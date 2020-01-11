Іран погодився усе компенсувати після авіакатастрофи МАУ, – Данілов

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак МАУ 8 січня. Секретар РНБО висловив впевненість, що іранська сторона повністю виплатить компенсацію родинам загиблих і вартості літака.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що попередньо Іран погодився все компенсувати, оскільки "вони офіційно визнали", повідомляє ВВС.

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За його словами, згодом президент України обговорить ці питання з лідером Ірану.

Іран повністю все компенсує,

– ще раз запевнив Данілов.

Раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що якщо версію про збиття українського літака МАУ в Ірані доведуть, то Україна вимагатиме притягнення до відповідальності та фінансових компенсацій.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

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Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

Важливо! Повний список загиблих – за посиланням.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу