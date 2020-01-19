Авіакатастрофа МАУ в Ірані: кількість ідентифікованих жертв зросла

Іранським експертам вдалося ідентифікувати тіла ще 69 загиблих унаслідок катастрофи літака української авіакомпанії МАУ під Тегераном у Ірані. Таким чином, кількість ідентифікованих тіл зросла до 169 осіб.

Як повідомляє інформаційна агенція Tasnim з посилання на представника Судово-діагностичного центру, тіла тих, кого вже ідентифікували, передали їхнім рідним. Мовиться про 150 загиблих унаслідок авіатрощі. Представник Судово-діагностичного центру додав, що це тіла тих, чиї рідні раніше надали іранській владі генетичні матеріали для проведення спеціальної експертизи.

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169 bodies of #UkrainePlaneCrash have been identified at the Forensic Diagnostic Center of #Tehran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 19 January 2020

Зауважимо, що раніше голова кримінальної прокуратури Тегерана Мохаммад Шахреярі повідомив, що було встановлено особи 100 загиблих пасажирів літака.

Щодо загиблих українців, то ідентифікація тіл усіх 11 завершилася 16 січня. Усі вони вже прибули в Україну. Прощання з жертвами трагедії пройшло 19 січня. Більшість загиблих поховають на Київщині.

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Коротко та головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

19 січня тіла 11 загиблих українців мають доправити до України. Опісля розпочнеться церемонія вшанування їхньої пам'яті.



Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу