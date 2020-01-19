Іран передумав віддати чорні скриньки Україні, – ЗМІ

Іран відмовився від планів відправити реєстратори польоту зі збитого літака МАУ за кордон для аналізу. Там передумали на наступний день після того, як погодились відправити їх в Україну.

Тепер Іран нікуди не планує передавати чорні скриньки, про це глава комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар, повідомляє AP.

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Резаіфар заявив, що Іран працює над відновленням даних і записів в кабіні. При цьому він зазначив, що скриньки справді могли б передати за кордон, однак наразі рішення ще не прийняли.

День перед цим, 18 січня, Іран підтвердив, що на прохання української влади чорні скриньки зі збитого українського літака МАУ віддадуть Україні. У Києві бортові самописці могли б опинитись вже найближчими днями, хоча конкретної дати Іран не назвав.

Чорні скриньки літака МАУ: що відомо

Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була суттєво пошкоджена.

Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва . При цьому, українська влада запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.

Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.

10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій. Стало відомо, що розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.

Як сталась трагедія з МАУ з Тегераном?Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.



Після заперечень Іран таки визнав – український літак "ненавмисно" збили ракетами. Український уряд прийняв рішення виплатити родинам загиблих по 200 тисяч гривень.



Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ інфографіка 24 каналу