Іран передумав віддати чорні скриньки Україні, – ЗМІ
Іран відмовився від планів відправити реєстратори польоту зі збитого літака МАУ за кордон для аналізу. Там передумали на наступний день після того, як погодились відправити їх в Україну.
Тепер Іран нікуди не планує передавати чорні скриньки, про це глава комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар, повідомляє AP.
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Резаіфар заявив, що Іран працює над відновленням даних і записів в кабіні. При цьому він зазначив, що скриньки справді могли б передати за кордон, однак наразі рішення ще не прийняли.
День перед цим, 18 січня, Іран підтвердив, що на прохання української влади чорні скриньки зі збитого українського літака МАУ віддадуть Україні. У Києві бортові самописці могли б опинитись вже найближчими днями, хоча конкретної дати Іран не назвав.
Чорні скриньки літака МАУ: що відомо
Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була суттєво пошкоджена.
- Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва. При цьому, українська влада запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.
Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.
- 10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій. Стало відомо, що розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.
Як сталась трагедія з МАУ з Тегераном?Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
Після заперечень Іран таки визнав – український літак "ненавмисно" збили ракетами. Український уряд прийняв рішення виплатити родинам загиблих по 200 тисяч гривень.
Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ інфографіка 24 каналу