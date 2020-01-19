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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Іран передумав віддати чорні скриньки Україні, – ЗМІ

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      Іран відмовився від планів відправити "чорні скриньки" в Україні, – AP / Getty Images

      Іран відмовився від планів відправити реєстратори польоту зі збитого літака МАУ за кордон для аналізу. Там передумали на наступний день після того, як погодились відправити їх в Україну.

      Тепер Іран нікуди не планує передавати чорні скриньки, про це глава комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар, повідомляє AP.

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      Резаіфар заявив, що Іран працює над відновленням даних і записів в кабіні. При цьому він зазначив, що скриньки справді могли б передати за кордон, однак наразі рішення ще не прийняли.

      День перед цим, 18 січня, Іран підтвердив, що на прохання української влади чорні скриньки зі збитого українського літака МАУ віддадуть Україні. У Києві бортові самописці могли б опинитись вже найближчими днями, хоча конкретної дати Іран не назвав.

      Чорні скриньки літака МАУ: що відомо

      Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була суттєво пошкоджена.

      • Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва. При цьому, українська влада запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.

      Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.

      • 10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій. Стало відомо, що розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.

      Як сталась трагедія з МАУ з Тегераном?Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

      Після заперечень Іран таки визнав – український літак "ненавмисно" збили ракетами. Український уряд прийняв рішення виплатити родинам загиблих по 200 тисяч гривень.


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      20120
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран
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