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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Чорні скриньки зі збитого Іраном літака МАУ розшифрує Франція

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      Авіакатастрофа МАУ над Тегераном / Getty images

      Бортові самописці зі збитого над Тегераном українського літака передадуть для розшифрування Франції. Ірану не вистачає необхідних технологій, аби провести таку експертизу.

      Про це вранці 11 січня заявив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар, повідомляє IRNA.

      Зверніть увагу! Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: реакція України

      Записи чорної скриньки українського авіалайнера, який зазнав аварії біля Тегерана 15 січня передадуть французькій стороні,
      – йдеться у повідомленні.

      Резаєфар каже: Іран використовував усі свої засоби для вивчення вмісту чорної скриньки, однак країні не вистачає необхідної технології для її розшифровки.

      Іран просив у Канади, Франції і США надати своє програмне і апаратне забезпечення для розшифрування чорної скриньки. Втім, як кажуть у Тегерані, ці країни не відгукнулися на прохання.

      Увага! Глава МЗС Вадим Пристайко на брифінгу напередодні заявив: іранська та українська сторона вирішують питання, де записи мають розшифровувати. На його думку, чорні скриньки має розшифровувати Київ.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.


      Катастрофа літака МАУ над Тегераном/ інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини України МАУ Новини Франції авіація
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