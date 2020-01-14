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      Трюдо назвав причину авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

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      Трюдо назвав конфлікт між Іраном і США причиною авіакатастрофи літака МАУ / Getty Images

      Пасажири українського літака МАУ, який ракетним ударом збили іранські військові під Тегераном, були б живі, якби не загострення конфлікту між США та Іраном.

      Таку думку висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Global News. За його словами, саме напруженість на Близькому Сході призвела до трагедії з літаком.

      Важливо: Чи міг Іран збити український літак свідомо: оцінка секретаря РНБО Данілова

      "Якби не було б напруженості, якби в останній час не було ескалації у регіоні, ці канадці були вже удома зі своїми родинами", – сказав він. 

      Канадський прем'єр відзначив, що авіакатастрофа є наслідком тих подій, що відбуваються під час війни чи конфлікту. Тому сторони мають працювати над послабленням конфлікту.

      Невинні жертви отримують основний удар. І це нагадує, чому всім треба так зосереджено працювати з деескалацією, просуватися вперед, аби знизити напруженість і знайти шлях, який виключає подальші конфлікти та вбивства,
      – наголосив Трюдо.

      Зауважимо, напередодні катастрофи українського літака, між США та Іраном спалахнув конфлікт. 3 січня американці за особистим наказом Дональда Трампа вбили в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані. Іран у відповідь обстріляв військові бази США в Іраку. За кілька годин після цього у небі поблизу Тегерана збили пасажирський літак МАУ.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Ірані спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Ввечері 12 січня між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички – є загиблі та поранені.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

      авіакатастрофа літака мау в Ірані
      Основні факти про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини США Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Джастін Трюдо Канада Конфлікт між США та Іраном
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