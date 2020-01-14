Трюдо назвав причину авіакатастрофи літака МАУ в Ірані
Пасажири українського літака МАУ, який ракетним ударом збили іранські військові під Тегераном, були б живі, якби не загострення конфлікту між США та Іраном.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Global News. За його словами, саме напруженість на Близькому Сході призвела до трагедії з літаком.
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"Якби не було б напруженості, якби в останній час не було ескалації у регіоні, ці канадці були вже удома зі своїми родинами", – сказав він.
Канадський прем'єр відзначив, що авіакатастрофа є наслідком тих подій, що відбуваються під час війни чи конфлікту. Тому сторони мають працювати над послабленням конфлікту.
Невинні жертви отримують основний удар. І це нагадує, чому всім треба так зосереджено працювати з деескалацією, просуватися вперед, аби знизити напруженість і знайти шлях, який виключає подальші конфлікти та вбивства,
– наголосив Трюдо.
Зауважимо, напередодні катастрофи українського літака, між США та Іраном спалахнув конфлікт. 3 січня американці за особистим наказом Дональда Трампа вбили в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані. Іран у відповідь обстріляв військові бази США в Іраку. За кілька годин після цього у небі поблизу Тегерана збили пасажирський літак МАУ.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
- Через намагання влади приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Ірані спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Ввечері 12 січня між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички – є загиблі та поранені.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
Основні факти про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу