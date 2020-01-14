Трюдо назвав причину авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

Пасажири українського літака МАУ, який ракетним ударом збили іранські військові під Тегераном, були б живі, якби не загострення конфлікту між США та Іраном.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Global News. За його словами, саме напруженість на Близькому Сході призвела до трагедії з літаком.

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"Якби не було б напруженості, якби в останній час не було ескалації у регіоні, ці канадці були вже удома зі своїми родинами", – сказав він.

Канадський прем'єр відзначив, що авіакатастрофа є наслідком тих подій, що відбуваються під час війни чи конфлікту. Тому сторони мають працювати над послабленням конфлікту.

Невинні жертви отримують основний удар. І це нагадує, чому всім треба так зосереджено працювати з деескалацією, просуватися вперед, аби знизити напруженість і знайти шлях, який виключає подальші конфлікти та вбивства,

– наголосив Трюдо.

Зауважимо, напередодні катастрофи українського літака, між США та Іраном спалахнув конфлікт. 3 січня американці за особистим наказом Дональда Трампа вбили в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані. Іран у відповідь обстріляв військові бази США в Іраку. За кілька годин після цього у небі поблизу Тегерана збили пасажирський літак МАУ.

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Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

Через намагання влади приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Ірані спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Ввечері 12 січня між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички – є загиблі та поранені.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.



Основні факти про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу