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      Трюдо назвал причину авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

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      Трюдо назвал конфликт между Ираном и США причиной авиакатастрофы самолета МАУ / Getty Images

      Пассажиры украинского самолета МАУ, который ракетным выстрелом сбили иранские военные под Тегераном, были бы живы, если бы не обострение конфликта между США и Ираном.

      Такое мнение высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News. По его словам, именно напряженность на Ближнем Востоке привела к трагедии с самолетом.

      Важно: Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО Данилова

      "Если бы не было напряженности, если бы в последнее время не было эскалации в регионе, эти канадцы были уже дома со своими семьями", – сказал он.

      Канадский премьер отметил, что авиакатастрофа является следствием событий, происходящих во время войны или конфликта. Поэтому стороны должны работать над ослаблением конфликта.

      Невинные жертвы получают основной удар. И это напоминает, почему всем надо так сосредоточенно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы снизить напряженность и найти путь, который исключает дальнейшие конфликты и убийства,
      – отметил Трюдо.

      Заметим, накануне катастрофы украинского самолета, между США и Ираном вспыхнул конфликт. 3 января американцы по личному приказу Дональда Трампа убили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ обстрелял военные базы США в Ираке. Через несколько часов после этого в небе близ Тегерана сбили пассажирский самолет МАУ.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не вижил. 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
      • Из-за попытки власти скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Иране вспыхнули массовые протесты – люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны. Вечером 12 января между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения – есть погибшие и раненые.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.

      авіакатастрофа літака мау в ІраніОсновные факты об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости США Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Канада Джастин Трюдо Конфликт между США и Ираном
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