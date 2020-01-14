Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО Данилова

Пока нет оснований считать, что украинский самолет над Тегераном сбили ракетами сознательно. Однако если это докажут, то Украина рассматривает возможность созвать заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Вариант созыва Совбеза ООН из-за такого условия рассматривают, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Цензор.net".

Важно: В СНБО открыли "закрытые" версии катастрофы самолета МАУ в Иране

"Для начала мы должны выяснить — атака на наш самолет была умышленной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", – считает он.

Данилов отметил, что политическая стратегия страны должна основываться на доказательствах.

Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры,

– отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что не стоит возлагать надежды на Совбез ООН, который не может помочь с урегулированием российской агрессии. Секретарь СНБО считает организацию недостаточно эффективной, а ее решение – "консультативными или декларативными".

"Украина уже прошла этот путь с катастрофой борта МН–17, и международная следственная комиссия так и не была создана. Очень много записано в уставе ООН, к сожалению, многое из того довольно длительное время не выполняется", – пояснил Данилов.

Украинский самолет МАУ разбился около Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Впоследствии власти Ирана признали – самолет "случайно" сбили несколькими ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажира.

Трагедия самолета МАУ в Иране: основное

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Украина передала Ирану образцы ДНК для опознания жертв – украинцев утром 11 января. Президент Владимир Зеленский надеется, что иранская сторона сможет как можно быстрее идентифицировать тела наших граждан и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления в отношении авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Зеленский добавил, что виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности. Также Иран должен выплатить компенсации семьям погибших. Иранская сторона согласилась с этим вопросом.

СБУ начала расследование по трем статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта; умышленное убийство; умышленное уничтожение или повреждение имущества.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала