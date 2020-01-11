Авиакатастрофа МАУ в Иране: Медэкспертам не хватает материалов, чтобы определить ДНК жертв

Тела погибших в ужасном крушении в Иране находятся в четырех разных больницах Тегерана. Есть надежда на то, что тела украинцев вернут грузовым бортом, на котором в страну прилетела группа отечественных экспертов.

Об этом во время пресс-конференции рассказал президент компании МАУ Евгений Дыхне.

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Возвращение тел погибших... Тела находятся в 4 различных больницах Тегерана. По моим данным, в медэкспертов недостаточно необходимых материалов, чтобы определить ДНК жертв. Но они работают, спешат сделать все как можно больше,

– рассказал он.

Несмотря на то, что в самолете находились граждане многих стран, большинство погибших похоронят в Иране, так как именно оттуда они родом.

"МИД Украины занимается вопросом возвращения погибших украинцев домой. Есть надежда, что они вернутся с тем грузовым бортом, который сейчас находится в Тегеране. Но мы не знаем, сколько времени это займет в действительности", – добавил Дыхне.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился возле Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала